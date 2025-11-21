Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Los rugbiers cumplen sus penas en un régimen atravesado por rutinas estrictas que combinan talleres educativos, momentos de recreación y medidas de aislamiento. Sin embargo, la exposición generada por el estreno de “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, volvió a alterar el frágil equilibrio interno. La serie, que reconstruye con material exclusivo los instantes previos y posteriores al ataque que terminó con la vida de Fernando, volvió a instalar a los condenados en el centro de la escena pública.