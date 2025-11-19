¿Por qué La China Suárez volvió a Turquía con Icardi y sin sus tres hijos?

Antes de volver a Turquía, La China Suárez se animó a un mano a mano íntimo con Moria Casán y contó como es su nueva vida en el extranjero. “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”.