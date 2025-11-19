Secciones
¿Por qué La China Suárez volvió a Turquía con Icardi y sin sus tres hijos?

La flamante pareja viajó en un avión de línea anoche desde Ezeiza.

Hace 2 Hs

Tras el fuerte revuelo mediático que generó su breve pero intensa estadía en Argentina, La China Suárez volvió a Turquía junto a Mauro Icardi y sin sus tres hijos. La flamante pareja tomó un vuelo el martes a la noche desde Ezeiza y, como es su costumbre, no dio declaraciones a los medios. Entonces, quedó la duda: ¿por qué Rufina, Magnolia y Amancio no viajaron con su mamá?

Antes de volver a Turquía, La China Suárez se animó a un mano a mano íntimo con Moria Casán y contó como es su nueva vida en el extranjero.  “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”. 

“Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”, explicó Suárez. Moria preguntó por los hábitos matutinos, y la actriz respondió entre risas: “Él es mi desayuno”. Los comentarios por parte de la exvedette en el piso no tardaron en llegar. “Nunca vi una persona más chocha”, le dijo a la exCasi Ángeles, quien, con sonrisa plena, sumó: “Él también, pero es más reservado”.

La presencia de los hijos de la China Suárez en Argentina responde a complejas y diversas logísticas familiares. Rufina (11) se encuentra en Buenos Aires y no regresará con su madre hasta después del 6 de diciembre, fecha en que su padre, Nicolás Cabré, se casará en una ceremonia íntima en Carlos Paz con Rocío Pardo

Por otro lado, Magnolia y Amancio están actualmente con su padre, Benjamín Vicuña, por razones más complejas. Inicialmente, su estadía se organizó para que pudieran participar del cumpleaños del actor chileno el 29 de noviembre, quien deseaba estar rodeado de sus cinco hijos. 

No obstante, la situación entre Vicuña y Suárez es tensa, con abogados mediando y una disputa por el calendario escolar. En su programa SQP, Yanina Latorre reveló que la China propuso cortar la cuota alimentaria a cambio de llevar a los niños a Turquía, a lo que Vicuña se negó. Los niños se quedarán a cargo de su padre hasta diciembre para terminar las clases, sin acuerdo aún sobre un posible viaje a Estambul en diciembre ni sobre a qué colegio asistirán el próximo año.

Temas Benjamín VicuñaEugenia "China" SuárezNicolás CabréMauro Icardi
