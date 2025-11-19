Secciones
"Hija del fuego": de qué se trata la nueva de serie de la China Suárez y dónde verla online

La producción se estrena este miércoles 19 de noviembre y también cuenta con las actuaciones de un gran elenco.

Tras el revuelo mediático que generaron las dos entrevistas de La China Suárez en su fugaz regreso a Argentina junto a Mauro Icardi, este miércoles 19 de noviembre finalmente se estrena su tan anunciada serie: "Hija del fuego, la venganza de la bastarda", que cuenta con la producción de Adrián Suar y fue realizada por Kapow.

Según la sinopsis oficial de la serie, en "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza.

Con la confianza de todos, la mujer pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. En este sentido, se presenta como un thriller romántico con mucha violencia que se ubica en San Martín de los Andes

Dónde ver "La hija del fuego", la nueva serie de La China Suárez

Para quienes están interesados en ver este drama, a partir de este miércoles 19 de noviembre se podrá ver por streaming. Puntualmente, estará disponible a través de Disney+. Para poder acceder a la plataforma, es necesario contar con una suscripción en ella.

Además de la participación de Suárez, el elenco principal incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia.

