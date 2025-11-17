Cinthia Fernández encendió las alarmas por un gesto de la China Suárez hacia Mauro Icardi: "Hay algo que es danger"

La entrevista que Moria Casán le realizó a la China Suárez en La mañana con Moria (eltrece) sigue generando repercusiones. Esta vez, fue Cinthia Fernández quien tomó la palabra y lanzó una dura observación sobre la actitud de la actriz al mencionar a Mauro Icardi. Según la panelista, hubo gestos que encendieron “alarmas” y que podrían insinuar un vínculo poco saludable.
La conversación se activó cuando Moria destacó el entusiasmo de la China al referirse al futbolista. “Le gusta él, está súper enamorada”, expresó la conductora. Sin embargo, Fernández no compartió esa mirada. “Para mí hay algo que es danger chicos. Alarmas, alarmas, alarmas. Está buscando siempre la aprobación del otro”, advirtió en vivo.
Para Cinthia, el registro emocional que mostró la actriz no coincide con el de una relación plena: “Si vos estás tan enamorada, justamente el amor se te ve libre. No siento esa sensación”.
A partir de allí, Fernández retrocedió en el tiempo y repasó episodios del pasado que, según ella, aportan señales sobre cómo se inició el vínculo entre Suárez e Icardi. Recordó que, tras la reconciliación de Wanda Nara y el futbolista en plena crisis del “Wanda Gate”, la empresaria aseguró que Icardi le dijo que “era todo al revés” de lo que circulaba públicamente.
“La China no es atacada porque sí. Hay un morbo en escribirle a la persona. Si a vos ya te gusta el tipo, le escribís, y sabés que en ese momento está en pareja…”, planteó Cinthia, señalando que el acercamiento inicial habría sido, al menos, confuso.
Incluso mencionó un episodio que se viralizó durante aquellos días: la videollamada desde un recital de Camilo, que la actriz habría tenido con Wanda Nara. “Ella le decía: ‘Ay, qué lindas que están tus nenas’. Le reaccionó a ese recital”, recordó Fernández. Para ella, ese intercambio ocurrió justo antes de que estallara el escándalo mediático. “Intercambiaban y hablaban de sus hijos. Wanda y la China. ¿Eran conocidas? Sí, se conocían y hablaban mucho de sus hijas”, afirmó.
Pese a sus cuestionamientos, Cinthia aclaró que hoy sí cree en la relación entre Suárez e Icardi. “¿Sabés que sí les creo? Sí creo que hoy están enamorados. Pero en ese momento, fue muy jodido”, concluyó. Además, destacó que, según declaraciones de Wanda en aquella época, durante la reconciliación Icardi incluso habló mal de la actriz.