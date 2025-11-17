Secciones
EspectáculosFamosos

Cinthia Fernández encendió las alarmas por un gesto de la China Suárez hacia Mauro Icardi: "Hay algo que es danger"

Tras la entrevista de Moria Casán, advirtió señales de un posible vínculo tóxico.

Cinthia Fernández encendió las alarmas por un gesto de la China Suárez hacia Mauro Icardi: Hay algo que es danger
Hace 1 Hs

La entrevista que Moria Casán le realizó a la China Suárez en La mañana con Moria (eltrece) sigue generando repercusiones. Esta vez, fue Cinthia Fernández quien tomó la palabra y lanzó una dura observación sobre la actitud de la actriz al mencionar a Mauro Icardi. Según la panelista, hubo gestos que encendieron “alarmas” y que podrían insinuar un vínculo poco saludable.

La conversación se activó cuando Moria destacó el entusiasmo de la China al referirse al futbolista. “Le gusta él, está súper enamorada”, expresó la conductora. Sin embargo, Fernández no compartió esa mirada. “Para mí hay algo que es danger chicos. Alarmas, alarmas, alarmas. Está buscando siempre la aprobación del otro”, advirtió en vivo.

Para Cinthia, el registro emocional que mostró la actriz no coincide con el de una relación plena: “Si vos estás tan enamorada, justamente el amor se te ve libre. No siento esa sensación”.

A partir de allí, Fernández retrocedió en el tiempo y repasó episodios del pasado que, según ella, aportan señales sobre cómo se inició el vínculo entre Suárez e Icardi. Recordó que, tras la reconciliación de Wanda Nara y el futbolista en plena crisis del “Wanda Gate”, la empresaria aseguró que Icardi le dijo que “era todo al revés” de lo que circulaba públicamente.

“La China no es atacada porque sí. Hay un morbo en escribirle a la persona. Si a vos ya te gusta el tipo, le escribís, y sabés que en ese momento está en pareja…”, planteó Cinthia, señalando que el acercamiento inicial habría sido, al menos, confuso.

Incluso mencionó un episodio que se viralizó durante aquellos días: la videollamada desde un recital de Camilo, que la actriz habría tenido con Wanda Nara. “Ella le decía: ‘Ay, qué lindas que están tus nenas’. Le reaccionó a ese recital”, recordó Fernández. Para ella, ese intercambio ocurrió justo antes de que estallara el escándalo mediático. “Intercambiaban y hablaban de sus hijos. Wanda y la China. ¿Eran conocidas? Sí, se conocían y hablaban mucho de sus hijas”, afirmó.

Pese a sus cuestionamientos, Cinthia aclaró que hoy sí cree en la relación entre Suárez e Icardi. “¿Sabés que sí les creo? Sí creo que hoy están enamorados. Pero en ese momento, fue muy jodido”, concluyó. Además, destacó que, según declaraciones de Wanda en aquella época, durante la reconciliación Icardi incluso habló mal de la actriz.

Temas Cinthia FernándezEugenia "China" SuárezMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Renuncia inesperada en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes se va del programa y aclaró los rumores

Renuncia inesperada en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes se va del programa y aclaró los rumores

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

Furia en redes contra Wanda Nara por llevar a sus hijas al debut de Martín Cirio

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios