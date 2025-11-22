¿Cuán difícil es mantenerse prófugo en Tucumán?

Un caso especial: Piccinetti, el prófugo que contó con el apoyo de las mujeres que enamoraba

“Yo preso no quiero ir. Voy a sufrir mucho viendo crecer a mis hijos y nietos desde la cárcel. El sólo hecho de pensar en las requisas durante las requisas me pone mal”, dijo Luis Rafael Piccenetti antes de fugarse. El acusado del crimen del agricultor José Luis Salas emitió esas palabras en la penúltima audiencia en su contra. Sabía que estaba cerca de recibir una condena perpetua y por eso decidió escaparse. Estuvo ocho años prófugo y fue recapturado en Bolivia. El masajista e instructor de gimnasia revolucionó Trancas cuando abrió un gimnasio. El joven mantuvo una relación con Silvia Raquel Lai y otras mujeres de esa localidad. Ambos, según la acusación, planearon el crimen que fue cometido en julio de 2007. En febrero de 2011, cuando estaba previsto que se conociera el fallo, Piccinetti desapareció. Los investigadores tenían la información de que había huido a Bolivia, pero nunca lo pudieron encontrar. En ese país, según las pesquisas, estuvo en varias ciudades trabajando en prostíbulos, en bares y gimnasios. Se sospecha que en 2015 se instaló en Cochabamba. Allí formó pareja con una mujer acaudalada. En esa ciudad, no sólo se sometió a varias cirugías estéticas, sino que además, con el capital aportado por su pareja, administraba dos centros de entrenamientos para mujeres. Los pesquisas que lo detuvieron en 2019 establecieron que en su último destino era conocido por circular en vehículos de alta gama y mantener varias relaciones en simultáneo. Sospecharon que por sus encantos, no sólo conseguía trabajo y favores, sino que además recibía el dinero que le permitió vivir en la clandestinidad durante ocho años. “Nunca fui un ganador, pero sí un buen chamuyero”, le dijo en una oportunidad a LA GACETA. El taficeño fue trasladado a la provincia. En 2019, finalmente fue condenado a perpetua.