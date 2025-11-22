Los vínculos afectivos, enemigos de los evadidos

En la película “El secreto de sus ojos”, el empleado judicial Pablo Sandoval (personaje interpretado por Guillermo Francella) convence a su compañero Benjamín Espósito (Ricardo Darín) que debían buscar al asesino de una joven en un estadio de fútbol. Utilizando un largo discurso y con el apoyo de otros parroquianos, argumentó que un prófugo puede soportar el desarraigo, pero nunca se olvida de sus amores más profundos, en este caso, Racing. La teoría, que terminó siendo cierta en la ficción, es aplicable en los casos de los prófugos tucumanos que fueron detenidos en los últimos tiempos.