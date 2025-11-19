Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

El 10 de diciembre de 2016, L. había salido a bailar a un boliche ubicado en Yerba Buena. Al salir de la fiesta se tomó un taxi para ir a una sanguchería para encontrarse con sus amigos. Antes de subirse al vehículo se encontró con Rivas, quien le comentó que se dirigía al mismo lugar. Como ambos se conocían, decidieron compartir el auto. Durante el trayecto, el hombre le ordenó al conductor que detuviera la marcha y la hizo bajar a la fuerza.