Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

14. Los fondos congelados serán utilizados de la siguiente manera:100,000 millones de dólares en activos congelados rusos serán invertidos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100,000 millones de dólares para incrementar el monto de la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Se desbloquearán los fondos europeos congelados. El remanente de los fondos rusos congelados se invertirá en otro vehículo de inversión ruso-estadounidense que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas y buscará fortalecer las relaciones e incrementar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar el retorno al conflicto.