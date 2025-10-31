Guerra en Ucrania: quiénes eran los tres soldados argentinos que murieron tras un ataque de Rusia

En sus redes sociales se mostraba activo y entusiasta, compartiendo imágenes y videos de su experiencia en el frente. Utilizaba el alias “Sisu” y, en una de sus publicaciones, se lo ve con una bandera argentina en el pecho, portando un fusil y la frase: “Viva la libertad carajo”, en alusión al lema que popularizó el presidente Javier Milei.