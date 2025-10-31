Guerra en Ucrania: quiénes eran los tres soldados argentinos que murieron tras un ataque de Rusia

En medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya supera los tres años de enfrentamientos, este jueves se confirmó la muerte de tres ciudadanos argentinos en el frente de batalla. Según informaron fuentes gubernamentales a Infobae, los hombres perdieron la vida tras ser atacados por un dron ruso mientras participaban de una misión militar.
Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo (53), Mariano Franco (47) y Ariel Achor (25). Los tres se habían incorporado a las fuerzas ucranianas hace dos meses, en apoyo al ejército que lidera el presidente Volodímir Zelenski.
Murieron durante una emboscada en la frontera con Rusia
De acuerdo con las mismas fuentes, los argentinos fueron atacados en la región de Sumy, ubicada en la frontera con Rusia, durante su primera misión en el frente.
Los combatientes fueron detectados por drones rusos y posteriormente emboscados. El ataque ocurrió hace tres semanas y, durante la retirada, murieron al explotar una mina.
Las autoridades también confirmaron que ninguno de los tres tenía formación militar en el Ejército Argentino, ni había integrado sus filas. Se trataba de contratados, comúnmente denominados “mercenarios”, que se unieron voluntariamente al ejército ucraniano.
Quiénes eran los argentinos fallecidos
Los perfiles de los tres combatientes muestran trayectorias diversas y orígenes marcados por el trabajo y el esfuerzo personal.
Mariano Alberto Franco, oriundo de Mariano Acosta (partido de Merlo), era padre de dos hijos de 20 y 23 años. Se desempeñaba como empleado ferroviario y practicaba artes marciales, según indicaron algunos medios.
En sus redes sociales se mostraba activo y entusiasta, compartiendo imágenes y videos de su experiencia en el frente. Utilizaba el alias “Sisu” y, en una de sus publicaciones, se lo ve con una bandera argentina en el pecho, portando un fusil y la frase: “Viva la libertad carajo”, en alusión al lema que popularizó el presidente Javier Milei.
Por su parte, Ariel Hernán Achor, también oriundo de Merlo, adoptó ese mismo nombre como alias dentro de las fuerzas ucranianas. En su historial laboral figura un único empleo formal como operario en una fábrica de muebles.
El tercero de los argentinos, José Adrián Gallardo, residía en Villa María (Córdoba) y era padre de una hija de 26 años. Según registros laborales, había trabajado en una cooperativa de mensajería, además de desempeñarse en empresas agropecuarias, una metalúrgica y el comercio minorista.
Gallardo, que usaba el alias “Rogy”, también compartió en redes sociales detalles de su vida en el frente. En una publicación en Threads, mostró el lugar donde dormían junto a otros soldados y escenas cotidianas del conflicto.