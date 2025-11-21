Conflicto bélico en Ucrania: Trump le dio un ultimátum a Zelenski para aceptar su plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre el plan de paz elaborado por la Casa Blanca con el objetivo de poner fin a la guerra con Rusia.
Según publicó el medio estadounidense Financial Times, el republicano y el presidente ruso Vladimir Putin habrían consensuado un documento de 28 puntos que busca finalizar un conflicto que ya supera los cuatro años. El borrador fue presentado como una propuesta que podría redefinir la seguridad en Europa.
Entre los aspectos más relevantes, la iniciativa contempla garantías de seguridad para Ucrania y otros países europeos, aunque no especifica cómo se implementaría un mecanismo que impida nuevas acciones militares de Rusia en el futuro.
En contrapartida, el plan exige fuertes concesiones a Ucrania. El país debería reducir a la mitad el tamaño de sus fuerzas armadas, abandonar elementos centrales de su armamento y aceptar la suspensión de la asistencia militar estadounidense, que ha sido crucial para su defensa desde el inicio de la invasión rusa.
Además, Kiev tendría que ceder por completo la región del Donbás, territorio en disputa con Moscú desde 2014 y escenario de intensos combates.
La propuesta también incluye modificaciones de carácter interno: plantea que el ruso sea reconocido como idioma oficial del Estado en Ucrania y que se otorgue estatus oficial a la rama local de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Transmisión del borrador a Kiev
El documento fue trasladado esta semana a las autoridades ucranianas por el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff. El funcionario se reunió en Miami con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y ex ministro de Defensa, Rustem Umerov, para revisar los alcances del acuerdo.