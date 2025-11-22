Los pollitos nunca dejan de fugarse

El politólogo Pablo Stefanoni aporta otra mirada. “El transfuguismo argentino suele interpretarse como una anomalía, pero en realidad está asociado a un fenómeno global, que es la declinación de las identidades partidarias fuertes. Sin embargo, en la Argentina esto se acentúa por la centralidad del federalismo fiscal. Un diputado puede cambiar de bloque no por convicción ideológica sino para asegurar obras y recursos para su provincia”, destaca. Mucho de eso se aprecia en tiempo real. Por estas horas, el ministro del Interior Diego Santilli transita por Santiago del Estero con la caña de pescar al hombro. La carnada que les ofrece a los “zamoristas” para que muerdan el anzuelo libertario debe ser de lo más apetitosa.