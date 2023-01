Conocé los estrenos de cine que Netflix prepara para este 2023

* Rebel Moon (22 de diciembre): Amado y odiado en partes iguales, Zack Snyder (300, Batman vs Superman, Liga de la justicia) vuelve a unir esfuerzos con Netflix después de Army of the Dead para esta película sobre una colonia situada al borde de la galaxia amenazada por los ejércitos del tirano Balisarius. Ante esto, envían a una joven con un pasado misterioso a los planetas cercanos en busca de guerreros para hacerle frente a la invasión.