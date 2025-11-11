José Vitar cuestionó el pase de Noguera al Bloque Independencia: “Fue una desembozada extorsión”

“Noguera fue propuesto para esa candidatura por el Frente Fuerza Patria, tras decidir no presentar candidatos propios en aras de una lista única del peronismo bajo el nombre Tucumán Primero”, recordó Vitar. En ese sentido, afirmó que “el primer deber de lealtad del compañero Noguera, por tanto, es con la conductora de Fuerza Patria, que la Justicia mileísta ha convertido en rehén al convertir el Poder Judicial en herramienta de persecución política”.