José Vitar cuestionó el pase de Noguera al Bloque Independencia: “Fue una desembozada extorsión”

José Vitar, ex diputado nacional y actual titular de la Casa Patria, expresó su rechazo a la incorporación del ex intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, al Bloque Independencia. Sostuvo que la decisión fue consecuencia de “una desembozada extorsión del gobernador Jaldo”, quien habría condicionado la asistencia financiera al municipio a ese cambio político.
“Noguera fue propuesto para esa candidatura por el Frente Fuerza Patria, tras decidir no presentar candidatos propios en aras de una lista única del peronismo bajo el nombre Tucumán Primero”, recordó Vitar. En ese sentido, afirmó que “el primer deber de lealtad del compañero Noguera, por tanto, es con la conductora de Fuerza Patria, que la Justicia mileísta ha convertido en rehén al convertir el Poder Judicial en herramienta de persecución política”.
Enfatizó además que su espacio “cree en la política como un acto de Fe en principios inamovibles” y que su compromiso “con la Patria no es compatible con este proyecto de destrucción del Estado Nacional, endeudamiento, recorte de derechos, ajuste y cesión de soberanía a intereses extranjeros”.
También cuestionó la postura del Bloque Independencia en el Congreso: “El voto del Bloque Independencia por la reforma laboral de Milei no es un acto serio de conveniencia de la misma, sino un simple acto de claudicación política a cambio de una ‘ayuda’ nunca bien explicitada, de igual manera que algo más de un año atrás, el voto de tres diputados tucumanos al mega DNU de Milei, verdadero agravio institucional”.
En su declaración, advirtió al mandatario provincial: “No se confunda, gobernador. Fuerza Patria resignó su identidad electoral, integrándose al Frente Tucumán Primero, como aporte a la unidad del peronismo, para derrotar a Milei”.
Por último, Vitar reafirmó la posición de su espacio: “Hoy más que nunca reafirmamos nuestra lucha por un país para todos los argentinos, donde flamee muy alto la bandera azul y blanca”.