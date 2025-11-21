Secciones
Seguridad

Pequeña baleada en San Cayetano: intervención integral del sistema de salud ante la situación de alta complejidad

El equipo médico activó de manera urgente los protocolos establecidos. El estado actual de la paciente es muy grave con pronóstico reservado.

Pequeña baleada en San Cayetano: intervención integral del sistema de salud ante la situación de alta complejidad
Hace 13 Min

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que el Hospital de Niños llevó adelante un operativo asistencial integral ante el ingreso de un paciente de siete años con una herida de arma de fuego en la cabeza, acontecimiento que requirió una intervención inmediata y multidisciplinaria.

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

La directora del efector, Inés Gramajo, detalló que la niña arribó ayer a las 17.30 a la guardia del hospital, derivada desde el CAPS de San Cayetano, presentando una lesión grave con orificio de entrada y salida, fractura de cráneo y fractura de base de cráneo, además de un importante sangrado.

El equipo médico activó de manera urgente los protocolos establecidos. El estado actual de la paciente es muy grave con pronóstico reservado.

La cartera destacó la rápida actuación de los equipos del primer nivel de atención y del hospital de Niños, así como la articulación entre los servicios de emergencia, que permiten brindar una respuesta oportuna y de alta complejidad en situaciones de urgencia extrema, reafirmando el compromiso permanente de la gestión provincial con el cuidado de la salud de la comunidad.

El estremecedor relato de la tía de la niña baleada en San Cayetano: “Ella estaba en la bici”

El estremecedor relato de la tía de la niña baleada en San Cayetano: “Ella estaba en la bici”

Por último, Salud detalló que se realiza acompañamiento y contención a la familia, mientras a la paciente se le suministra  toda  la atención necesaria para estas circunstancias.

Temas TucumánBarrio San Cayetano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Cayetano: una nena de 7 años fue baleada en la cabeza y se encuentra en grave estado

San Cayetano: una nena de 7 años fue baleada en la cabeza y se encuentra en grave estado

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
En medio del grave cuadro de la pequeña baleada, hubo incidentes frente al Hospital de Niños

En medio del grave cuadro de la pequeña baleada, hubo incidentes frente al Hospital de Niños

Aprehenden a dos sospechosos por el ataque a tiros que dejó herida a una niña de siete años

Aprehenden a dos sospechosos por el ataque a tiros que dejó herida a una niña de siete años

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Comentarios