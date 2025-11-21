Pequeña baleada en San Cayetano: intervención integral del sistema de salud ante la situación de alta complejidad

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que el Hospital de Niños llevó adelante un operativo asistencial integral ante el ingreso de un paciente de siete años con una herida de arma de fuego en la cabeza, acontecimiento que requirió una intervención inmediata y multidisciplinaria.
La directora del efector, Inés Gramajo, detalló que la niña arribó ayer a las 17.30 a la guardia del hospital, derivada desde el CAPS de San Cayetano, presentando una lesión grave con orificio de entrada y salida, fractura de cráneo y fractura de base de cráneo, además de un importante sangrado.
El equipo médico activó de manera urgente los protocolos establecidos. El estado actual de la paciente es muy grave con pronóstico reservado.
La cartera destacó la rápida actuación de los equipos del primer nivel de atención y del hospital de Niños, así como la articulación entre los servicios de emergencia, que permiten brindar una respuesta oportuna y de alta complejidad en situaciones de urgencia extrema, reafirmando el compromiso permanente de la gestión provincial con el cuidado de la salud de la comunidad.
Por último, Salud detalló que se realiza acompañamiento y contención a la familia, mientras a la paciente se le suministra toda la atención necesaria para estas circunstancias.