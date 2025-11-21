Secciones
La delegación tucumana de gimnasia artística brilla en San Juan: “Estos resultados son años de trabajo silencioso”

La delegación de Tucumán logró clasificaciones históricas en el Nivel 8 del Torneo Nacional Federativo. Tres gimnastas quedaron entre las diez mejores del país

Hace 1 Hs

En medio del Torneo Nacional Federativo que se disputa en San Juan, la delegación tucumana de gimnasia artística atraviesa uno de sus momentos más destacados de los últimos años. Con gimnastas clasificadas entre las diez mejores del país por aparato en el Nivel 8, el equipo que representa a la provincia exhibe crecimiento, madurez y un proyecto que se sostiene en la base y en el trabajo colectivo.

Franco Taboada, coordinador de Tucumán Lawn Tennis y uno de los entrenadores responsables de la delegación, valoró el camino recorrido: “El proceso de preparación fue muy positivo y formativo. Trabajamos con planificaciones de acondicionamiento físico, preparación técnica y construcción de rutinas según las exigencias del código actual. Participamos en torneos provinciales y nacionales que nos permitieron ajustar detalles y fortalecer la experiencia competitiva”, explicó. 

Ese recorrido incluyó evaluaciones técnicas, entrenamientos prolongados y un seguimiento constante. Pero la clave, según Taboada, también estuvo fuera del tapiz: “Destacamos el crecimiento emocional y el compromiso de las gimnastas. Entrenaron con constancia, disciplina y una excelente predisposición al trabajo en equipo. Más allá de los resultados, llegan con mayor madurez deportiva y el orgullo de representar a Tucumán”.

Un grupo formado desde la base

El entrenador remarcó que la evolución del equipo se sustentó en tres pilares: la constancia, el trabajo progresivo y el desarrollo integral de cada gimnasta. “Se priorizó la calidad de ejecución y la construcción de rutinas sólidas que respondieran al nivel competitivo. En lo físico, se trabajó para mejorar fuerza, flexibilidad y prevención de lesiones”, detalló.

En paralelo, el aspecto emocional ocupó un lugar central. “Aprendieron a trabajar bajo presión, a sostener la motivación durante un año largo y a apoyarse entre compañeras. También fue clave el acompañamiento de las familias y el compromiso de los entrenadores en cada etapa”, remarcó.

Tres tucumanas entre las mejores del país

Con el torneo aún en desarrollo, los resultados ya permiten vislumbrar el avance del proyecto provincial. Tres gimnastas tucumanas —Leonor Caponio (categoría Mayor), Ernestina Llorente (categoría Juvenil) y Zoe Elgart (categoría Infantil)— lograron ubicarse entre las diez mejores del país por aparato, un logro que Taboada no dimensiona solo en términos deportivos. 

“Representa muchísimo más que una posición en la tabla. Es el reflejo de años de trabajo silencioso, de tiempo invertido en la perfección técnica, de superar frustraciones, lesiones y días en los que parecía que nada salía”, expresó.

Y agregó: “Como entrenador significa orgullo, pero también responsabilidad. Estos logros nos marcan el camino y nos invitan a elevar el nivel. Demuestran que, cuando se construyen bases sólidas y se respeta el proceso, los resultados llegan”.

La exigencia del Nivel 8

Competir en Nivel 8 a nivel nacional exige un plus en todos los aspectos. “No alcanza con hacer el elemento: hay que hacerlo con calidad, precisión y seguridad. El margen de error es muy pequeño y las mejores gimnastas del país están compitiendo juntas, lo que eleva las exigencias”, describió Taboada.

Un camino que recién empieza

Aunque el Nacional Federativo continúa con más categorías tucumanas en competencia, el balance parcial ya permite proyectar lo que viene. “Este torneo nos enseñó que el resultado se construye con bases fuertes y paciencia. Para el próximo año, el foco será seguir mejorando la calidad técnica, cuidar la preparación física y fortalecer lo emocional, sin perder lo más importante: formar gimnastas con carácter y amor por el deporte”, señaló.

Franco Taboada transcurre sus días con la satisfacción de un proceso que empieza a dar frutos visibles, pero con la mirada puesta en lo que aún queda por crecer: un proyecto deportivo que, desde Tucumán, busca competir de igual a igual con las potencias nacionales.

