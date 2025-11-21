La delegación tucumana de gimnasia artística brilla en San Juan: “Estos resultados son años de trabajo silencioso”

En medio del Torneo Nacional Federativo que se disputa en San Juan, la delegación tucumana de gimnasia artística atraviesa uno de sus momentos más destacados de los últimos años. Con gimnastas clasificadas entre las diez mejores del país por aparato en el Nivel 8, el equipo que representa a la provincia exhibe crecimiento, madurez y un proyecto que se sostiene en la base y en el trabajo colectivo.