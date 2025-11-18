Tucumán busca brillar en San Juan: arranca el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística

El movimiento de gimnasia artística del país pone la mirada en San Juan, donde desde esta semana se disputará el Torneo Nacional Federativo para los niveles 6 a 9. La delegación tucumana viajó con el objetivo claro de competir, sumar experiencia y representar a la provincia en uno de los encuentros más importantes del calendario anual.
En esta primera instancia será el turno del Nivel 8, con tres gimnastas que llegan después de meses de trabajo constante. Por Tucumán Lawn Tennis compite Leonor Caponio, dirigida por el entrenador Franco Taboada. Desde el Centro Deportivo de Gimnasia (CDG) saltarán al aparato Ernestina Llorente y Zoe Elgart, bajo la conducción técnica de Clementina Palacios. Ellas abrirán el camino tucumano en un torneo que reúne a cientos de atletas de todo el país.
La actividad continuará la próxima semana con los demás niveles. Allí volverán a presentarse representantes locales que forman parte del seleccionado tucumano. Victoria Neme y Rafaela Vinciguerra, de Lawn Tennis, competirán en Nivel 6, mientras que Lucía Echazú y Guadalupe Guzmán, del CDG, lo harán en Nivel 7, junto a otras gimnastas de la provincia.
Para la gimnasia tucumana, es una nueva oportunidad de mostrarse y reafirmar un proceso que crece año tras año, sostenido por clubes, entrenadores y familias que empujan desde todos los lados. San Juan será el escenario, pero la expectativa viaja desde acá.