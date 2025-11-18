Tucumán busca brillar en San Juan: arranca el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística

En esta primera instancia será el turno del Nivel 8, con tres gimnastas que llegan después de meses de trabajo constante. Por Tucumán Lawn Tennis compite Leonor Caponio, dirigida por el entrenador Franco Taboada. Desde el Centro Deportivo de Gimnasia (CDG) saltarán al aparato Ernestina Llorente y Zoe Elgart, bajo la conducción técnica de Clementina Palacios. Ellas abrirán el camino tucumano en un torneo que reúne a cientos de atletas de todo el país.