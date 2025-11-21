Hara hachi bu: cómo funciona la práctica alimentaria que promueve la longevidad

La investigación específica sobre el hara hachi bu es aún limitada. La mayoría de los estudios analizan patrones dietéticos en comunidades donde esta práctica es común, sin evaluar de forma aislada la llamada “regla del 80%”. Sin embargo, los resultados disponibles sugieren que el hara hachi bu puede reducir la ingesta calórica diaria, favorecer un menor aumento de peso a lo largo del tiempo y estar asociado con un índice de masa corporal más bajo en promedio.