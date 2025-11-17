Los 25 hábitos cotidianos que acortan la vida, según expertos en longevidad

En un mundo lleno de recomendaciones para vivir más y mejor, poco se habla de lo contrario: las malas costumbres que silenciosamente acortan los años de vida; que atentan contra la longevidad. Desde Japón —país con una de las poblaciones más longevas del planeta— llegan pistas contundentes sobre qué evitar para conservar salud, equilibrio y bienestar.