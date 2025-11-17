Los 25 hábitos cotidianos que acortan la vida, según expertos en longevidad

En un mundo lleno de recomendaciones para vivir más y mejor, poco se habla de lo contrario: las malas costumbres que silenciosamente acortan los años de vida; que atentan contra la longevidad. Desde Japón —país con una de las poblaciones más longevas del planeta— llegan pistas contundentes sobre qué evitar para conservar salud, equilibrio y bienestar.
La historia de Shigeko Kagawa, médica jubilada de 114 años y la persona viva más anciana de Japón, vuelve a poner el foco en los hábitos. En ese país, investigadores como Hiroyuki Murata, profesor de la Universidad Tohoku y referente en estudios sobre envejecimiento, analizan las rutinas que favorecen la longevidad… y también aquellas que la perjudican.
Cuando Murata entrevistó a una mujer de 104 años en Okinawa, su respuesta sobre el secreto de su vida larga sorprendió:
“No apresuré la vida. No guardé veneno en mi corazón. Y no permití que las cosas pequeñas destruyeran mi espíritu”.
Según los expertos, la gente no muere solo por enfermedad, sino también por un estrés no atendido, emociones reprimidas, malos hábitos diarios y un estilo de vida que agota lentamente el organismo. A continuación, una lista de 25 comportamientos comunes que acortan la vida sin que lo notemos.
Los 25 hábitos que reducen la longevidad
1. Comer estando ansioso
El estrés detiene la digestión y aumenta la inflamación.
2. Comer hasta llenarse
Los centenarios practican hara hachi bu: comer hasta el 80%.
3. Permanecer sentado por largos períodos
El sedentarismo predice más demencia que la edad.
4. Pensar en la salud solo al enfermarse
Los longevos mantienen la salud, no la recuperan.
5. Apurarse por las mañanas
Aumenta el cortisol y mantiene al cuerpo en alerta crónica.
6. Dormir con la mente acelerada
La calma del sistema nervioso es clave para la longevidad.
7. Guardar la ira
Las emociones reprimidas inflaman y enferman.
8. Intentar controlar a los demás
Un hábito que destruye la paz interior.
9. Quejarse en lugar de agradecer
Las quejas queman energía emocional; la gratitud la expande.
10. Mirar el celular hasta tarde
El scroll continuo altera la dopamina y afecta el descanso.
11. Comer solo con frecuencia
La falta de contacto social acelera el deterioro.
12. Moverse solo al hacer ejercicio
La vida es movimiento constante, no solo gimnasio.
13. Tomar agua solo al sentir sed
La deshidratación afecta articulaciones, memoria y ánimo.
14. Tomarse todo de manera personal
La longevidad necesita liviandad emocional.
15. Creer todos los pensamientos
Los centenarios se ríen de su mente, no la toman como verdad absoluta.
16. Hacer multitarea permanente
Reduce la resistencia cognitiva y aumenta la fatiga mental.
17. Planificar la vida en exceso
Los longevos permiten que el ritmo natural marque el paso.
18. Rodearse de personas negativas
El entorno envejece más que el tiempo.
19. Guardar resentimiento
El sistema inmunológico recuerda las heridas emocionales.
20. Consumir ultraprocesados
Los centenarios comen simple, fresco y local.
21. Evitar la luz solar
La luz matinal reinicia el reloj biológico y mejora el ánimo.
22. Confundir descanso con pereza
El descanso repara tejidos. Sin él, el cuerpo envejece.
23. Medir la vida por logros
Ellos la miden por conexiones humanas y sentido.
24. Olvidarse de reír
La risa repara el sistema nervioso en tiempo real.
25. Intentar ser fuerte en soledad
Los longevos viven con otros, no aislados.