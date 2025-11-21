La fuerte declaración de Moria Casán sobre sus abortos a los 17 años: "Iba sola a sacarme cosas"

Moria dio más detalles de ese momento y la relación que hacía con la música de la banda de Liverpool: “Y yo venía de una pérdida, escuchaba (tararea). Dije: No´´. Escucho a los Beatles y no sé, ahora estoy tratando de recomponer esa música que me acompañaba, pero era duro. Eso era yo a los 17. Iba sola. Estaba con pareja constituida. Y yo ni a la pareja le decía nada de nada, no sabía, no se enteraba. No se enteraba nadie de lo que me pasaba”.