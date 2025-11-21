La fuerte declaración de Moria Casán sobre sus abortos a los 17 años: "Iba sola a sacarme cosas"

En medio del furor por su biopic, que cuenta con las actuaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala, Moria Casán hizo una confesión estremecedora durante una charla con Sebastián Wainraich: reveló que, a los 17 años, se sometió a un aborto sola, sin que nadie lo supiera. “Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia”, dijo la diva, quien describió aquel episodio como un momento de profundo dolor y soledad.
La conductora contó que atravesó esa experiencia en secreto, incluso con pareja en ese momento, pero sin comunicarle nada. Según relató, lidiaba con sus emociones en silencio: lloraba en la noche, con pensamientos que no podía frenar, y encontraba en la música de los Beatles un eco de su angustia y pérdida.
“¿Cómo era Moria a los 17?”, comenzó preguntándole el conductor de Vuelta y media y Casán respondió sin vueltas : “Y yo a los diecisiete ya era brava. Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia. Por eso odio a los Beatles. Porque cada vez que salía sola de esos lugares, que no fueron tantas, pero fueron, me subía a un taxi y estaba la música de los Beatles”.
Moria dio más detalles de ese momento y la relación que hacía con la música de la banda de Liverpool: “Y yo venía de una pérdida, escuchaba (tararea). Dije: No´´. Escucho a los Beatles y no sé, ahora estoy tratando de recomponer esa música que me acompañaba, pero era duro. Eso era yo a los 17. Iba sola. Estaba con pareja constituida. Y yo ni a la pareja le decía nada de nada, no sabía, no se enteraba. No se enteraba nadie de lo que me pasaba”.
La revelación de Moria Casán: "Me cuesta ser amiga de Sofía Gala"
En un segmento aparte de la charla, Casán se sinceró sobre la complejidad de su maternidad. Respecto a su hija, Sofía Gala, admitió la dificultad de la cercanía: "Me cuesta ser amiga de Sofía. Le tengo un respeto reverencial, le tengo miedo. Es una mujer muy especial”.
Luego, la artista pasó a reflexionar sobre la necesidad de sus parejas, reconociendo el papel que los hombres han tenido en su vida: "Considero que el hombre ha sido necesario en mi vida, aunque me he equivocado muchísimo". Finalmente, Casán equilibró esa autocrítica con una declaración apasionada, aseverando que, si bien tiene "poco registro de esa culpa", le encantan los hombres y se considera "hombreriega”.