Moria lloró al recordar la dura enfermedad que atravesó el papá de Sofía Gala

La mañana tomó un giro inesperado en El Trece cuando Moria Casán, al repasar un fragmento histórico de su vida, no pudo contener las lágrimas al hablar de Mario Castiglione, su ex pareja y padre de su hija, Sofía Gala. La conductora repasó imágenes de un viejo programa en el que había reunido a Castiglione con otro de sus ex, Luis Vadalá, y la escena la llevó a un terreno íntimo y doloroso.