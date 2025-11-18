“¿Tus hijos le dicen papá?”: la reacción de La China Suárez a la picante pregunta de Moria Casán

La reciente entrevista de la China Suárez con Moria Casán en el programa La mañana con Moria (Eltrece) generó una fuerte repercusión mediática. La actriz abordó temas sensibles de su vida personal, ofreciendo detalles inéditos sobre su vínculo con Mauro Icardi y la dinámica familiar que comparte. Todo comenzó cuando la conductora lanzó la filosa consulta: “¿Cómo lo llaman? ¿Mauro o papá?“, consultó Moria.
Moria Casán preguntó si sus hijos llaman "papá" al futbolista, buscando aclarar rumores persistentes sobre una supuesta confusión de figuras paternas. La respuesta de la China Suárez fue enfática, y dejó en claro "Yo nunca permitiría una cosa así”.
¿Cuáles son los limites en las relaciones familiares de La China Suárez y Mauro Icardi?
La conductora lanzó una consulta filosa, preguntando si los niños se dirigían a Icardi como “Mauro o papá”. La reacción de la China Suárez fue una exclamación contundente: “¡No! ¿Cómo papá? ¡Mauro!”. La actriz aseguró que jamás permitiría una confusión semejante en su círculo íntimo, manteniendo firme su postura sobre los vínculos.
Eugenia explicó que sus tres hijos tienen a sus padres biológicos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, quienes se ocupan activamente de ellos. Subrayó que los menores poseen súper en claro los roles de cada persona en su vida cotidiana. El vínculo de Icardi con Rufina, Magnolia y Amancio se limita a su nombre, lo cual desmiente de manera categórica las especulaciones. La intérprete además relató que los niños se sorprendieron al descubrir la popularidad del delantero en Turquía, pues no entendían que él fuese una estrella.
Recuerdos de un primer encuentro escandaloso
Otra parte importante de la entrevista giró en torno al origen de la relación en París durante el año 2021. Suárez rememoró la primera noche que compartieron en la capital francesa, describiéndola como un suceso lleno de nerviosismo y romanticismo. “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, asi describió el encuentro.
El escándalo que sobrevino tras esa noche parisina marcó un quiebre tremendo para la pareja y su entorno. “Estaba solo con mil problemas, sin poder estar con mis hijas y ella fue el apoyo que necesitaba”, contó la China sobre el apoyo que ella dio a Icardi.