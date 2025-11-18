“¿Tus hijos le dicen papá?”: la reacción de La China Suárez a la picante pregunta de Moria Casán

Eugenia explicó que sus tres hijos tienen a sus padres biológicos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, quienes se ocupan activamente de ellos. Subrayó que los menores poseen súper en claro los roles de cada persona en su vida cotidiana. El vínculo de Icardi con Rufina, Magnolia y Amancio se limita a su nombre, lo cual desmiente de manera categórica las especulaciones. La intérprete además relató que los niños se sorprendieron al descubrir la popularidad del delantero en Turquía, pues no entendían que él fuese una estrella.