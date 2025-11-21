Secciones
Actividades del fin de semana largo: paseos, shows y teatro para divertirse

El cronograma de la Municipalidad incluyó también opciones para entretenerse en familia el feriado del lunes.

El Bus Turístico ya se convirtió en un clásico de los fines de semana del que disfrutan los tucumanos de la capital. El Bus Turístico ya se convirtió en un clásico de los fines de semana del que disfrutan los tucumanos de la capital. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Esta tarde, al terminar la jornada laboral, miles de argentinos empiezan su fin de semana extra largo: el último del año. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un variado calendario para ofrecer a los capitalinos. Entre este viernes 21 y el lunes 24 habrá muchas opciones para escoger y, como es tradición, las ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos se apostarán en los espacios verdes de la ciudad.

Nicki Nicole debutará en el Teatro Colón con un show sinfónico

El finde XL incluirá un tributo a Abba, un encuentro de músicos y luthiers, paseos en espacios verdes, atracciones turísticas, paseos con guías y transporte incluídos y mucho más.

Qué hacer el viernes 21 de noviembre en Tucumán

- Paseos gratuitos en las bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.

- Feria de Artesanos en el parque El Provincial, de 17 a 23.

- Feria de Emprendedores en el parque Avellaneda de 17 a 23. Paseo gastronómico de 18 a 00.

- Recorrido guiado en el Bus Turístico a las 20 por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque 9 de Julio. Inscripción en el link al final de la nota. Servicio gratuito.

- “Gracias por la música”, tributo a Abba en el Teatro Municipal Rosita Ávila a las 21. Entradas generales a $21.000. Boletería abierta de 9 a 18.

Qué hacer el sábado 22 de noviembre en Tucumán

- Caminata guiada por el casco histórico de la capital a las 9.30. Se suspende por lluvia. Inscripción al final de la nota.

- Paseo gratuito guiado por el Barrio Ciudadela, Casa Belgraniana, plaza Belgrano, cancha de San Martín y ex Mercado de Abasto a las 11. Se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.

- Recorrido guiado gratuito en el Bus Turístico por el paseo histórico y cultural a las 16. Se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.

- Campus Educativo Doctora Yolanda Ortiz. Estará abierto de 16 a 20 para recibir visitantes que previamente deberán registrarse en la plataforma CiDiTuc.

- Feria de Artesanos en el predio gastronómico del parque El Provincial de 17 a 23.

- Feria de Emprendedores del parque Avellaneda, de 17 a 23.

- Paseo Gastronómico en el parque Avellaneda de 18 a 00.

- Feria Gourmet en el parque Guillermina de 18 a 00.

- Encuentro de los Músicos y Luthiers “Guitarras Vivas” a las 19 en el Museo Casa de la Ciudad. Exposición y charla con luthiers. No se suspende por lluvia. Entrada libre y gratuita.

- Día de la Música, encuentro de coros en el Teatro Rosita Ávila a las 20. Entrada gratuita.

Qué hacer el domingo 23 de noviembre en Tucumán

- Paseos a bordo de las bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.

- City Tour en el Bus Turístico a las 11 y a las 16. Inscripción al final de la nota.

- Campus Educativo Doctora Yolanda Ortiz. Estará abierto de 16 a 20 para recibir visitantes que previamente deberán registrarse en la plataforma CiDiTuc.

- Feria en el parque Quinto Centenario de 17 a 22.

- Feria de Artesanos en el parque El Provincial, de 17 a 23.

- Feria de Emprendedores en el parque Avellaneda entre 17 y 23.

- Paseo Gastronómico en el parque Avellaneda de 18 a 00.

- Feria Manantial Sur de 18 a 23.

- Feria Gourmet en el parque Guillermina de 18 a 00.

- El Teatro en los Barrios presentará el show “Al ritmo del payaso” en la cancha del Barrio CGT a las 18.30.

Qué hacer el feriado del lunes 24 de noviembre en Tucumán

- City Tour en el Bus Turístico a las 11 y a las 16. Inscripción al final de la nota.

-

Link de inscripción: https://linktr.ee/busturisticosmt

