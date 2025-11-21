Actividades del fin de semana largo: paseos, shows y teatro para divertirse

Esta tarde, al terminar la jornada laboral, miles de argentinos empiezan su fin de semana extra largo: el último del año. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un variado calendario para ofrecer a los capitalinos. Entre este viernes 21 y el lunes 24 habrá muchas opciones para escoger y, como es tradición, las ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos se apostarán en los espacios verdes de la ciudad.