Actividades del fin de semana largo: paseos, shows y teatro para divertirse

Esta tarde, al terminar la jornada laboral, miles de argentinos empiezan su fin de semana extra largo: el último del año. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un variado calendario para ofrecer a los capitalinos. Entre este viernes 21 y el lunes 24 habrá muchas opciones para escoger y, como es tradición, las ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos se apostarán en los espacios verdes de la ciudad.
El finde XL incluirá un tributo a Abba, un encuentro de músicos y luthiers, paseos en espacios verdes, atracciones turísticas, paseos con guías y transporte incluídos y mucho más.
Qué hacer el viernes 21 de noviembre en Tucumán
- Paseos gratuitos en las bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
- Feria de Artesanos en el parque El Provincial, de 17 a 23.
- Feria de Emprendedores en el parque Avellaneda de 17 a 23. Paseo gastronómico de 18 a 00.
- Recorrido guiado en el Bus Turístico a las 20 por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque 9 de Julio. Inscripción en el link al final de la nota. Servicio gratuito.
- “Gracias por la música”, tributo a Abba en el Teatro Municipal Rosita Ávila a las 21. Entradas generales a $21.000. Boletería abierta de 9 a 18.
Qué hacer el sábado 22 de noviembre en Tucumán
- Caminata guiada por el casco histórico de la capital a las 9.30. Se suspende por lluvia. Inscripción al final de la nota.
- Paseo gratuito guiado por el Barrio Ciudadela, Casa Belgraniana, plaza Belgrano, cancha de San Martín y ex Mercado de Abasto a las 11. Se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.
- Recorrido guiado gratuito en el Bus Turístico por el paseo histórico y cultural a las 16. Se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.
- Campus Educativo Doctora Yolanda Ortiz. Estará abierto de 16 a 20 para recibir visitantes que previamente deberán registrarse en la plataforma CiDiTuc.
- Feria de Artesanos en el predio gastronómico del parque El Provincial de 17 a 23.
- Feria de Emprendedores del parque Avellaneda, de 17 a 23.
- Paseo Gastronómico en el parque Avellaneda de 18 a 00.
- Feria Gourmet en el parque Guillermina de 18 a 00.
- Encuentro de los Músicos y Luthiers “Guitarras Vivas” a las 19 en el Museo Casa de la Ciudad. Exposición y charla con luthiers. No se suspende por lluvia. Entrada libre y gratuita.
- Día de la Música, encuentro de coros en el Teatro Rosita Ávila a las 20. Entrada gratuita.
Qué hacer el domingo 23 de noviembre en Tucumán
- Paseos a bordo de las bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
- City Tour en el Bus Turístico a las 11 y a las 16. Inscripción al final de la nota.
- Campus Educativo Doctora Yolanda Ortiz. Estará abierto de 16 a 20 para recibir visitantes que previamente deberán registrarse en la plataforma CiDiTuc.
- Feria en el parque Quinto Centenario de 17 a 22.
- Feria de Artesanos en el parque El Provincial, de 17 a 23.
- Feria de Emprendedores en el parque Avellaneda entre 17 y 23.
- Paseo Gastronómico en el parque Avellaneda de 18 a 00.
- Feria Manantial Sur de 18 a 23.
- Feria Gourmet en el parque Guillermina de 18 a 00.
- El Teatro en los Barrios presentará el show “Al ritmo del payaso” en la cancha del Barrio CGT a las 18.30.
Qué hacer el feriado del lunes 24 de noviembre en Tucumán
- City Tour en el Bus Turístico a las 11 y a las 16. Inscripción al final de la nota.
Link de inscripción: https://linktr.ee/busturisticosmt