Dónde estará el móvil de castraciones gratuitas para mascotas la próxima semana

Una semana más, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrecerá el servicio gratuito de castración para animales de compañía. Los interesados en llevar a sus mascotas deberán conocer los horarios y la modalidad de atención, además de la forma en que deben prepararlas horas antes de la intervención.
Las castraciones se realizarán desde el lunes 17 hasta el jueves 20 en la plaza 1° de Mayo de Villa Luján, entre las calles Don Bosco, Necochea, Mendoza y Sargento Cabral. Para pedir turnos habrá que concurrir a esa dirección el lunes desde las 8.
Las mascotas que se presenten ese día con la preparación correspondiente, podrán ser castradas el mismo día por orden de llegada. Sin embargo, autoridades de la Dirección de Población Animal anticiparon que deben respetar las condiciones sanitarias y de tiempo que implica cada intervención quirúrgica, por lo que trabajarán con un cupo.
Recomendaciones para el día de la castración
- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.
- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.
- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses.
- No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.
- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.
Por qué es importante castrar a tus mascotas
Previene camadas no deseadas
La castración evita la reproducción descontrolada, reduciendo la cantidad de animales abandonados o en situación de calle. Cada año nacen miles de crías que no encuentran hogar.
Mejora la salud del animal
En las hembras, disminuye el riesgo de tumores mamarios y elimina por completo el peligro de infecciones uterinas (piometra). En los machos, previene enfermedades de próstata y reduce la posibilidad de tumores testiculares.
No afecta su personalidad ni su vitalidad
Los mitos sobre que “pierden energía” o “engordan” no son ciertos si se los alimenta y ejercita correctamente. Siguen siendo igual de activos y cariñosos.