Nicki Nicole debutará en el Teatro Colón con un show sinfónico

Nicki Nicole continúa expandiendo su carrera artística y anunció que se presentará por primera vez en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. El concierto, programado para el 19 de febrero de 2026, será en formato sinfónico, un desafío que la cantante rosarina viene explorando en los últimos meses.
El anuncio llegó a poco tiempo de su aclamada actuación frente al Monumento a la Bandera, donde interpretó sus canciones junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario durante el marco del tricentenario de la ciudad. Ese show marcó su debut en formato sinfónico y generó una fuerte respuesta del público.
El anuncio en redes: "Se vienen cosas lindas"
A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió un video con imágenes del concierto realizado en Rosario. Allí expresó su emoción por este nuevo paso en su carrera:
«Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial y un camino que sigo construyendo con ustedes».
«Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único».
La visita al Teatro Colón representa un hito para Nicki Nicole, cuyo crecimiento en la escena urbana y su exploración de nuevos formatos la consolidan como una de las artistas argentinas más influyentes del momento.