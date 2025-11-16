Hablar varios idiomas podría prolongar la vida: un estudio revela que el multilingüismo desacelera el envejecimiento

Según un estudio publicado en Nature Aging, el multilingüismo podría ser una poderosa herramienta para estimular la longevidad y retrasar el envejecimiento, tanto físico como cognitivo. El análisis incluyó datos de 86.149 personas de entre 51 y 90 años, residentes en 27 países europeos, y reveló que las personas que solo dominaban su lengua materna tenían el doble de probabilidades de presentar un envejecimiento acelerado.