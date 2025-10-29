Gustavo Sáenz: “Mañana voy a pedirle al presidente una mirada federal que asegure el desarrollo del norte argentino”

En tanto, aclaró que “la falta de obras durante décadas, no es solo culpa de este gobierno. Es culpa de la mirada absolutamente centralista que hay, y culpa de gobernadores y legisladores, de todo el NOA y el NEA, que nunca defendieron los intereses de su región ni priorizaron los intereses de su gente. Yo le agradezco a este gobierno si conseguimos finalizar estas obras tan importantes para Salta, como lo es la salida al Pacífico, y demás prioritarias para la provincia y el norte argentino”, destacó Sáenz.