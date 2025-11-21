“Nos encerramos y comenzamos a llamar a la policía”: el relato del hijo de Valeria Mazza tras el robo en su casa

Alrededor del mediodía del miércoles, un grupo de delincuentes ingresó a la casa de la reconocida modelo Valeria Mazza, ubicada en San Isidro, Buenos Aires, mientras ella y su marido se encontraban de viaje. El mayor susto se lo llevaron sus hijos, Taína y Benicio, quienes comentaron cómo ocurrieron los hechos.
Según pudieron reconstruir desde La Nación a partir de fuentes policiales y judiciales, habría sido un grupo integrado por entre dos y cinco delincuentes que irrumpieron en el fondo de la vivienda ubicada en Acassuso. La primera en advertir a los asaltantes fue Taína quien habría comenzado a gritar desesperadamente, de acuerdo con el medio citado.
Cómo reaccionaron los hijos de Valeria Mazza
Benicio Gravier habló con el móvil de Todo Noticias (TN) y describió con calma el inquietante hecho que habían sufrido. Según el joven, su hermana fue la que primero vio a los intrusos pero que en ese momento "cierran con llave la puerta de casa". Este gesto habría sido clave para evitar que los delincuentes ingresen a la vivienda.
“Después nos encerramos y llamamos a la policía", contó Gravier. Allí esperaron y salieron "cuando llegó la patrulla" que según contó el joven "reaccionó bastante rápido". "Ellos al darse cuenta que había gente en casa, trataron de agarrar lo que vieron en su camino y se fueron", concluyó el hijo de Valeria, aclarando que "no estuvieron más de diez minutos"
Gravier aclaró que los delincuentes pudieron llevarse una mochila. "Ellos llegaron a agarrarla, pusieron adentro lo que vieron pero no salieron del cuarto que tenían en frente", aclaró.
El contacto con los padres y la revelación de las cámaras
La comunicación con sus padres, que están en Madrid por compromisos profesionales vinculados al documental sobre la carrera de Valeria Mazza, fue uno de los momentos más difíciles: “Obviamente es una conversación difícil, pero lo importante era tranquilizarlos”.
Si bien las cámaras de seguridad grabaron a cinco sospechosos, habrían sido dos los ladrones que el miércoles al mediodía irrumpieron en la casa de la reconocida modelo, según declaró el casero de la familia cuando llegó el personal policial en un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro tras una llamada al 911.