“Nos encerramos y comenzamos a llamar a la policía”: el relato del hijo de Valeria Mazza tras el robo en su casa

Cómo reaccionaron los hijos de Valeria Mazza

Benicio Gravier habló con el móvil de Todo Noticias (TN) y describió con calma el inquietante hecho que habían sufrido. Según el joven, su hermana fue la que primero vio a los intrusos pero que en ese momento "cierran con llave la puerta de casa". Este gesto habría sido clave para evitar que los delincuentes ingresen a la vivienda.