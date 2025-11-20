Cómo fue el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro: qué se sabe y cómo avanza la investigación

La Justicia investiga un robo ocurrido este miércoles al mediodía en la casa de la modelo Valeria Mazza, ubicada en Acassuso, partido de San Isidro. Un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad mientras una de las hijas de la modelo se encontraba dentro junto a una amiga y dos empleados. Los ladrones escaparon y están prófugos.
Ingresaron por el fondo de la vivienda y huyeron tras los gritos de la hija de Mazza
Según fuentes policiales y judiciales, entre dos y cinco delincuentes saltaron un portón ubicado en el fondo de la casa y lograron ingresar al predio. En el interior, se apoderaron de una mochila, aunque abandonaron el objeto al escapar.
El hecho fue advertido por la hija de Mazza, que comenzó a gritar desesperadamente al ver a los intrusos. Ante los gritos y el movimiento dentro de la vivienda, los delincuentes huyeron rápidamente.
Los ladrones permanecen prófugos, aunque las cámaras de seguridad habrían captado imágenes clave para identificarlos.
La palabra de Alejandro Gravier: “Pensaron que no había nadie”
Desde Madrid, donde acompaña a Valeria Mazza en compromisos laborales, su esposo Alejandro Gravier brindó detalles del episodio en diálogo con LN+.
“Estamos bien, fue un intento, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están bien”.
“Pensaron que no había nadie y cuando escucharon los gritos de mi hija salieron corriendo”.
“En las cámaras se ve que un móvil policial pasó diez minutos antes. Eran cinco chicos que venían caminando, riéndose, rarísimo”.
Gravier también describió la zona como “muy segura y muy controlada” y pidió más medidas de seguridad para evitar hechos similares.
El relato de los vecinos y la intervención policial
En el momento del robo, la hija de Mazza estaba acompañada por una amiga y dos empleados. Uno de ellos llamó al 911, por lo que personal de la Comisaría 4ª de San Isidro llegó de inmediato para tomar declaraciones y verificar el estado de la vivienda.
Vecinos afirmaron que se lograron obtener filmaciones en las que se ve a cinco sospechosos caminando por la zona minutos antes del hecho. Un correo difundido por el grupo Vecinos Acassuso–Libertador al Río también menciona la participación de cinco delincuentes.
Cómo sigue la investigación del robo
El caso quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, uno de los fiscales adjuntos de San Isidro. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro colabora en la recolección y análisis de pruebas.
Los investigadores trabajan sobre:
Grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas.
La posible participación de jóvenes o adolescentes, que habrían sido filmados antes y después del episodio.
La diferencia entre las primeras versiones oficiales, que hablaban de solo dos ladrones dentro de la casa, y los registros que indicarían que cinco personas participaron en el ingreso y la vigilancia del entorno.
El operativo continúa para identificar y detener a los responsables.