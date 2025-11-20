Cómo fue el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro: qué se sabe y cómo avanza la investigación

La Justicia investiga un robo ocurrido este miércoles al mediodía en la casa de la modelo Valeria Mazza, ubicada en Acassuso, partido de San Isidro. Un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad mientras una de las hijas de la modelo se encontraba dentro junto a una amiga y dos empleados. Los ladrones escaparon y están prófugos.