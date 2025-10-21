El BID otorgó un préstamo de U$S500 millones para la atención médica de jubilados

El BID confirmó el préstamo y agregó que el programa promoverá el uso sistemático de la información generada por los sistemas institucionales como insumo para la gestión pública. Entre otros resultados, esta operación buscará ampliar la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal; reducirá tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon; y aumentará el acceso a cuidados para personas con dependencia, según proyecciones del plan.