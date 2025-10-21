Secciones
El BID otorgó un préstamo de U$S500 millones para la atención médica de jubilados

El crédito está destinado al Inssjp y busca ampliar la cobertura de enfermedades crónicas, agilizar tratamientos oncológicos y reforzar el cuidado de personas con dependencia funcional.

Hace 1 Hs

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un Préstamo Basado en Resultados (PBR) de U$S500 millones que será destinado a la atención sanitaria de los jubilados y pensionados afiliados del PAMI

La operación, aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo internacional, buscará mejorar las políticas vigentes de atención integral de enfermedades crónicas, las oportunidades en el acceso a tratamientos oncológicos, la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y la experiencia de los afiliados con la atención que les brinda el al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (Inssjp).  

El BID confirmó el préstamo y agregó que el programa promoverá el uso sistemático de la información generada por los sistemas institucionales como insumo para la gestión pública. Entre otros resultados, esta operación buscará ampliar la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal; reducirá tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon; y aumentará el acceso a cuidados para personas con dependencia, según proyecciones del plan.

Casi 5,4 millones de afiliados se verán beneficiados por este programa. El Inssjp brinda cobertura de salud integral y asistencia social a jubilados y pensionados y a sus dependientes a través de centros de salud propios o de la compra de servicios a entidades públicas o privadas.

El préstamo del BID cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR.

