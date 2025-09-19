Milei confirmó que negocia un préstamo del Tesoro de EE.UU. para afrontar vencimientos de deuda en 2026

El presidente Javier Milei confirmó este viernes, durante una visita a Córdoba, que su Gobierno mantiene negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para acceder a un préstamo país-país que permita afrontar los próximos vencimientos de deuda de la Argentina.
“Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, afirmó el mandatario en diálogo con La Voz, y precisó que el objetivo es cubrir pagos por U$S4.000 millones en enero y U$S4.500 millones en julio de 2026, lo que totaliza unos U$S8.500 millones.
La confirmación del Presidente se da en un contexto de alto riesgo país, caída de reservas y dudas en los mercados sobre la capacidad de pago del país. Esta mañana, Infobae había revelado que en reuniones de alto nivel volvieron a circular versiones sobre la posibilidad de un crédito de emergencia otorgado por Washington.
Se trata de un tema que comenzó a discutirse en abril, cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, visitó Buenos Aires en un viaje relámpago de 12 horas, en respaldo a la administración libertaria y al levantamiento del cepo y las bandas cambiarias.
El funcionario había señalado entonces, ante inversores en Washington, que la utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro era “una posibilidad concreta”. “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, aseguró en aquel encuentro organizado por JP Morgan.
Viaje a Nueva York y premio internacional
Las declaraciones de Milei llegan en la antesala de un nuevo viaje a Estados Unidos. El domingo, el Presidente partirá hacia Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas y recibir el Global Citizen Award, otorgado por el Atlantic Council en reconocimiento a las reformas económicas en marcha.
El premio será entregado por el propio Bessent, en una gala en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, a la que también fue invitada Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Por el momento, no están confirmadas reuniones bilaterales con el Tesoro ni con la Casa Blanca.
El Fondo de Estabilización Cambiaria ya fue utilizado en 1995, cuando Estados Unidos otorgó a México un préstamo por U$S 20.000 millones para afrontar la crisis del “efecto tequila”. En ese caso, el acuerdo incluyó desembolsos y garantías supeditados a estrictas metas económicas, como el ajuste del gasto público y el sostenimiento de tasas altas.
El respaldo permitió a México estabilizar su economía y, en enero de 1997, devolver el préstamo tres años antes de lo previsto, incluyendo U$S500 millones en intereses.
Con este antecedente, la posible ayuda norteamericana a la Argentina se perfila como un salvavidas financiero crucial, aunque desde Washington relativizan por ahora el nivel de avance de las negociaciones.