Secciones
SociedadActualidad

Truco casero para eliminar el olor a humedad en tuppers con solo dos ingredientes

Existe un truco casero simple y efectivo que ayuda a recuperar la frescura original de estos contenedores de plástico.

Truco casero para eliminar el olor a humedad en tuppers con solo dos ingredientes
Hace 1 Hs

Los tuppers o recipientes herméticos resultan indispensables en la cocina, pero su uso constante provoca la acumulación de olores a humedad y residuos de alimentos difíciles de remover. Afortunadamente, existe un truco casero simple y efectivo que ayuda a recuperar la frescura original de estos contenedores de plástico.

Sal gruesa y romero en un frasco: el truco casero que te ayudará a purifica y armoniza tu hogar

Sal gruesa y romero en un frasco: el truco casero que te ayudará a purifica y armoniza tu hogar

El método se basa en una combinación de ingredientes comunes: el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad de absorber y neutralizar los malos olores, junto con el vinagre o el jugo de limón. Los ácidos presentes en el vinagre o el limón trabajan para descomponer los restos de comida adheridos y eliminar las bacterias que se acumulan en el plástico con el tiempo.

Paso a paso: ¿Cómo sacar el olor de los tuppers?

-Lavá el tupper como de costumbre con agua caliente y detergente.

-Secalo bien.

-Colocá dentro una cucharada de bicarbonato de sodio.

-Agregá unas gotas de vinagre blanco o limón.

-Cerrá el recipiente y dejá actuar entre 4 y 12 horas.

-Enjuagá con agua tibia y dejá secar al aire, sin tapa.

Otros trucos para que los tuppers no huelan mal

-Sol al Máximo: Dejar el tupper abierto bajo la luz solar por varias horas ayuda a disipar olores y humedad.

-Papel Absorbente: Colocar una servilleta de cocina dentro del recipiente durante toda la noche para que absorba el aroma residual.

-Café Molido: Utilizar una cucharadita de café molido como desodorante natural; se deja actuar dentro del contenedor durante la noche.

-Vinagre Caliente: Verter un chorrito de vinagre, calentarlo unos segundos en el microondas y dejar que actúe antes de lavar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
2

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
4

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
6

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Más Noticias
Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios