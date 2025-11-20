Truco casero para eliminar el olor a humedad en tuppers con solo dos ingredientes

Los tuppers o recipientes herméticos resultan indispensables en la cocina, pero su uso constante provoca la acumulación de olores a humedad y residuos de alimentos difíciles de remover. Afortunadamente, existe un truco casero simple y efectivo que ayuda a recuperar la frescura original de estos contenedores de plástico.
El método se basa en una combinación de ingredientes comunes: el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad de absorber y neutralizar los malos olores, junto con el vinagre o el jugo de limón. Los ácidos presentes en el vinagre o el limón trabajan para descomponer los restos de comida adheridos y eliminar las bacterias que se acumulan en el plástico con el tiempo.
Paso a paso: ¿Cómo sacar el olor de los tuppers?
-Lavá el tupper como de costumbre con agua caliente y detergente.
-Secalo bien.
-Colocá dentro una cucharada de bicarbonato de sodio.
-Agregá unas gotas de vinagre blanco o limón.
-Cerrá el recipiente y dejá actuar entre 4 y 12 horas.
-Enjuagá con agua tibia y dejá secar al aire, sin tapa.
Otros trucos para que los tuppers no huelan mal
-Sol al Máximo: Dejar el tupper abierto bajo la luz solar por varias horas ayuda a disipar olores y humedad.
-Papel Absorbente: Colocar una servilleta de cocina dentro del recipiente durante toda la noche para que absorba el aroma residual.
-Café Molido: Utilizar una cucharadita de café molido como desodorante natural; se deja actuar dentro del contenedor durante la noche.
-Vinagre Caliente: Verter un chorrito de vinagre, calentarlo unos segundos en el microondas y dejar que actúe antes de lavar.