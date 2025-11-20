Truco casero para eliminar el olor a humedad en tuppers con solo dos ingredientes

El método se basa en una combinación de ingredientes comunes: el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad de absorber y neutralizar los malos olores, junto con el vinagre o el jugo de limón. Los ácidos presentes en el vinagre o el limón trabajan para descomponer los restos de comida adheridos y eliminar las bacterias que se acumulan en el plástico con el tiempo.