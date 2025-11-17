Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

A casi seis años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, los ocho jóvenes condenados continúan cumpliendo sus penas en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero. Con el paso del tiempo, algunos detalles de su vida en prisión comenzaron a conocerse, y uno de los casos que más atención generó en las últimas semanas fue el de Máximo Thomsen, quien hoy tiene 25 años y es uno de los cinco condenados a prisión perpetua.