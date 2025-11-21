Los descuentos del Black Friday para reservar alojamiento a un menor precio

El Black Friday se lleva a cabo en todo el mundo como un evento de empresarios y emprendedores autoconvocados que eligen ofrecer descuentos y oportunidades de compra únicas en el cuarto viernes de noviembre. El evento, que se lleva a cabo tanto de forma presencial como virtual, pone a disposición del público productos de electrónica, indumentaria y calzados, productos de belleza, pero también servicios en rubros como turismo y gaming.
Quienes quieran aprovechar los descuentos y facilidades de pago para hacer turismo en los próximos meses podrán buscar las opciones que lanzarán las agencias de viaje, aerolíneas, líneas de larga distancia y el sector de hotelería. El sitio Booking.com ya anunció que se sumará a este evento con descuentos de hasta 40%..
Descuentos en Booking.com por el Black Friday
La plataforma online Booking.com ofrece más de 30 tipos de alojamientos adaptados para diferentes perfiles de viajeros: desde familias enteras hasta trabajadores que viajan solos, el sitio tiene opciones para todos. Desde la empresa prevén una buena recepción por parte del público argentino. Una encuesta arrojó que el 84% de los viajeros de este país está dispuesto a reservar un alojamiento equipado con tecnología robótica.
Booking.com hará extensiva la fecha de descuentos por el Black Friday. Aunque este año se realizará el viernes 28, el sitio ofrecerá grandes oportunidades desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Los interesados podrán conseguir viajes con fechas tanto próximas como para el 31 de diciembre de 2026 e incluyen descuentos de 40% en alojamientos seleccionados.
Cómo funcionarán los descuentos de Booking en el Black Friday
Según explicó el sitio web, para reservar alojamiento, los usuarios deben reconocer primero la etiqueta “Oferta Black Friday” en la página de selección de habitaciones. El ahorro varía según el país de destino. Los descuentos tienen un mínimo del 30% a nivel mundial. No se trata de un descuento acumulable con otras promociones.
La página oficial hizo una observación para que los usuarios no se lleven una sorpresa más tarde. Es que, al momento de hacerla, deberán estar seguros del momento en que harán el viaje, porque si se modifica la fecha de reserva, es probable que se pierda el descuento aplicado originalmente y que los viajeros deban pagar el importe restante hasta llegar al monto original.