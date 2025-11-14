¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cómo aprovechar las compras on line?

La temporada de descuentos más esperada del año está a punto de comenzar. El Black Friday 2025, un evento de consumo importado que ganó una enorme popularidad en la última década, se prepara para aterrizar una vez más en Argentina, y promete una catarata de ofertas y promociones en comercios tanto físicos como online.
La popularidad del Black Friday como día de compras masivas tiene su origen real en Filadelfia a mediados de los años 50. La policía de la ciudad acuñó el término por el caos vial y peatonal provocado por la conjunción de compradores y aficionados al fútbol el día después de Acción de Gracias. Aunque históricamente existió otro "Viernes Negro" por la caída del mercado del oro en 1869 (y se desmintió una teoría esclavista), fue el caos de Filadelfia, popularizado por The New York Times en 1975, lo que fijó su significado actual.
¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Argentina?
El Black Friday 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre. Durante estos días, tanto tiendas físicas como comercios electrónicos ofrecerán grandes descuentos para dar el inicio extraoficial de la temporada de compras navideñas.
¿Qué marcas participan del Black Friday 2025?
El sitio oficial de Black Friday destaca algunas de las marcas participantes del evento. En este sentido, la web muestra a las siguientes empresas:
La Anónima Online
Universal Assistance
Puma
Tiendamia
Mamás Mateas
LATAM
FOREO SWEDEN
Plataforma 1C
JetSMART
SAMSUNG
Carrefour
Devré
MacOwens
Whirlpool
Nike
Marriott Bonvoy
Puppis
Zebra
Nh Hoteles
Lenovo
Almundo
Entre otros.
Black Friday 2025: ¿cómo aprovechar las compras on line?
El Black Friday online demanda preparación. Para maximizar tus ahorros y garantizar que la experiencia de compra sea fluida y segura, estos son los cinco pasos esenciales que todo comprador debe dominar:
1. Planificá tus compras con anticipación:
Identificá qué productos necesitás o deseás comprar y establecé un presupuesto. Esto te ayudará a enfocarte y evitar compras impulsivas.
2. Registrate previamente en tus páginas favoritas:
Crear una cuenta y cargar tus datos de envío y facturación antes del evento puede ahorrarte tiempo valioso cuando las ofertas aparezcan, evitando demoras o la pérdida de productos en stock.
3. Compará precios y buscá las mejores ofertas:
Utilizá comparadores de precios o visitá directamente las tiendas online para asegurarte de que la oferta sea realmente conveniente y no un precio inflado previamente. Prestá atención a los descuentos reales.
4. Revisá las políticas de envío y devolución:
Antes de finalizar la compra, verificá los tiempos de entrega, los costos de envío y las políticas de devolución de cada comercio. Asegurate de que se ajusten a tus expectativas y necesidades.
5- Utilizá métodos de pago seguros y revisá tu conexión:
Preferí plataformas de pago reconocidas y seguras. Evitá realizar transacciones desde redes wifi públicas o inseguras para proteger tus datos personales y bancarios.