Secciones
SociedadActualidad

¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cómo aprovechar las compras on line?

Si te perdiste el Cyber Monday o querés adelantar compras navideñas, se viene el evento con más ofertas, liquidaciones y descuentos.

Comenzó la cuenta regresiva para el Black Friday 2025 Comenzó la cuenta regresiva para el Black Friday 2025 Clarín
Hace 2 Hs

La temporada de descuentos más esperada del año está a punto de comenzar. El Black Friday 2025, un evento de consumo importado que ganó una enorme popularidad en la última década, se prepara para aterrizar una vez más en Argentina, y promete una catarata de ofertas y promociones en comercios tanto físicos como online.

Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

La popularidad del Black Friday como día de compras masivas tiene su origen real en Filadelfia a mediados de los años 50. La policía de la ciudad acuñó el término por el caos vial y peatonal provocado por la conjunción de compradores y aficionados al fútbol el día después de Acción de Gracias. Aunque históricamente existió otro "Viernes Negro" por la caída del mercado del oro en 1869 (y se desmintió una teoría esclavista), fue el caos de Filadelfia, popularizado por The New York Times en 1975, lo que fijó su significado actual.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Argentina?

El Black Friday 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre. Durante estos días, tanto tiendas físicas como comercios electrónicos ofrecerán grandes descuentos para dar el inicio extraoficial de la temporada de compras navideñas.

¿Qué marcas participan del Black Friday 2025?

El sitio oficial de Black Friday destaca algunas de las marcas participantes del evento. En este sentido, la web muestra a las siguientes empresas:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Entre otros.

Black Friday 2025: ¿cómo aprovechar las compras on line?

El Black Friday online demanda preparación. Para maximizar tus ahorros y garantizar que la experiencia de compra sea fluida y segura, estos son los cinco pasos esenciales que todo comprador debe dominar:

1. Planificá tus compras con anticipación:

Identificá qué productos necesitás o deseás comprar y establecé un presupuesto. Esto te ayudará a enfocarte y evitar compras impulsivas.

2. Registrate previamente en tus páginas favoritas:

Crear una cuenta y cargar tus datos de envío y facturación antes del evento puede ahorrarte tiempo valioso cuando las ofertas aparezcan, evitando demoras o la pérdida de productos en stock.

3. Compará precios y buscá las mejores ofertas:

Utilizá comparadores de precios o visitá directamente las tiendas online para asegurarte de que la oferta sea realmente conveniente y no un precio inflado previamente. Prestá atención a los descuentos reales.

4. Revisá las políticas de envío y devolución:

Antes de finalizar la compra, verificá los tiempos de entrega, los costos de envío y las políticas de devolución de cada comercio. Asegurate de que se ajusten a tus expectativas y necesidades.

5- Utilizá métodos de pago seguros y revisá tu conexión:

Preferí plataformas de pago reconocidas y seguras. Evitá realizar transacciones desde redes wifi públicas o inseguras para proteger tus datos personales y bancarios.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

La reaparición de las viejas mañas
2

La reaparición de las viejas mañas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
3

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios