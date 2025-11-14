¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cómo aprovechar las compras on line?

La popularidad del Black Friday como día de compras masivas tiene su origen real en Filadelfia a mediados de los años 50. La policía de la ciudad acuñó el término por el caos vial y peatonal provocado por la conjunción de compradores y aficionados al fútbol el día después de Acción de Gracias. Aunque históricamente existió otro "Viernes Negro" por la caída del mercado del oro en 1869 (y se desmintió una teoría esclavista), fue el caos de Filadelfia, popularizado por The New York Times en 1975, lo que fijó su significado actual.