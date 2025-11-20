Las cinco ofertas tecno más tentadoras de Amazon para el Black Friday

Noviembre es el mes de las oportunidades para quienes quieren aprovechar y hacer compras que venían postergando desde hace un tiempo. El Cyber Monday que ya pasó fue un éxito para gran parte de los comerciantes porque representó un incremento en las ventas respecto al mes anterior. Ahora llega el Black Friday, evento online en el que las tiendas volverán a poner sus ofertas en cartelera para competir por la atención de los clientes.
El Black Friday o Viernes Negro es el día que inaugura en todo el mundo la temporada de compras navideñas. Para atraer a los compradores, los comercios ofrecen rebajas significativas y un sinfín de promociones y posibilidades de financiación. Año a año el Black Friday se realiza el día posterior al de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esta celebración tiene como fecha fija el cuarto jueves de noviembre y, por lo tanto, le Black Friday es el cuarto viernes de noviembre.
Este año el mega evento de ofertas y descuentos será el viernes 28 de noviembre y las tiendas podrán sumarse de manera voluntaria. A diferencia del Cyber Monday, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el Black Friday no tiene un organismo regulador.
10 ofertas imperdibles de Amazon en el Black Friday
El periodista Daniel Muela publicó un listado de las ofertas más tentadoras para aprovechar el viernes de la semana próxima. Estas son algunas de las opciones que incluyó:
Xiaomi Redmi Note 14 con 256 GB
Xiaomi es una de las marcas más atractivas. Este modelo tiene una pantalla Amoled de 6.67 pulgadas y una autonomía superior a 5.000 mAh, lo que se traduce en una excelente duración de batería.
Batería externa plana con 10.000 mAh de capacidad
Los dispositivos móviles requieren de una carga periódica y hacer vacaciones o simplemente tener que trasladarse constantemente muchas veces nos deja sin conexión a la red. Por eso, un cargador portátil es siempre una herramienta práctica.
Cargador rápido Belkin con USB-C
Un cargador con carga rápida universal para revivir dispositivos. Puede llenar la batería de un Samsung Galaxy S22 y cargar el 50% en solo media hora.
Auriculares inalámbricos de vincha JBL Tune 520 BT
Los auriculares de vincha inalámbricos son ideales para pasear, entrenar o ir de viaje. Son cada vez más demandados en las plataformas online, tienen una gran potencia y superan lsa 55 horas de autonomía.
Fire TV Stick con calidad HD
Es un dispositivo que puede conectarse vía HDMI a un televisor para convertirlo en un smart TV y acceder a contenido de plataformas como Netflix, Prime Video, HBO y Spotify.