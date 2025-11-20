Las cinco ofertas tecno más tentadoras de Amazon para el Black Friday

El Black Friday o Viernes Negro es el día que inaugura en todo el mundo la temporada de compras navideñas. Para atraer a los compradores, los comercios ofrecen rebajas significativas y un sinfín de promociones y posibilidades de financiación. Año a año el Black Friday se realiza el día posterior al de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esta celebración tiene como fecha fija el cuarto jueves de noviembre y, por lo tanto, le Black Friday es el cuarto viernes de noviembre.