“Estoy re caliente”: el Chino Leunis no se banca más a Martitegui en Masterchef

Los tres chefs hicieron críticas al plato del presentador que se quejó por la falta de un paso importante en las indicaciones de la receta.

El Chino Leunis no logró un buen resultado en su plato y no soportó la crítica del jurado. El Chino Leunis no logró un buen resultado en su plato y no soportó la crítica del jurado.
Hace 2 Hs

Aunque Masterchef Celebrity es un reality, pocas veces los escándalos del programa alcanzaron niveles polémicos. Pero ese no parece ser el caso del “Chino” Leunis y su recepción para las críticas de uno de los jurados. El conductor preparó un plato en la última gala y no tuvo una buena devolución. Por eso manifestó haberse cansado de uno de los chefs.

Como para cada edición, esta temporada de Masterchef tiene sus tres clásicos jurados que guían, valoran y también desestiman las preparaciones de cada participante: Damián Betular, el jurado divertido y de humor ácido; Donato De Santis, el italiano apasionado y carismático; y Germán Martitegui, el más serio de los tres y el que menos reparo tiene en dar las devoluciones más duras. Y fue con este último con quien Leunis tuvo un breve cruce.

Interna en Masterchef: el “Chino” Leunis, harto de Martitegui

La consigna de la noche fue preparar un saltimbocca a la romana, un plato típico italiano que se prepara con jamón crudo y salvia. Como guarnición, los participantes debían preparar alcauciles. Fue De Santis quien tomó los ingredientes para demostrar a los competidores cómo debían manejar la verdura para lograr el mejor resultado, pero una omisión desencadenó el cruce entre Leunis y Martitegui.

Cuando al conductor le tocó el turno de llevar su plato al estrado principal, el jurado hizo su degustación. Martitegui dio una dura crítica al señalar que el corte de carne no estaba bien hecho y que la forma influía sobre la presentación. También hizo referencia al desperdicio de comida que se produce en la gastronomía cuando no se optimizan aspectos como el corte de la carne.

Para Leunis el reproche fue injusto, porque De Santis nunca mostró el resultado final de su plato. “No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos. No es justo. Lo digo con respeto”, señaló Leunis, ya con los ánimos visiblemente tensos. Pero, lejos de ceder, Martitegui mantuvo su crítica y los demás jurados se sumaron con opiniones en contra de la preparación.

Para cerrar la presentación, Wanda Nara le preguntó al presentador cómo se sentía con la devolución, lo que lo hizo estallar. “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando. Estoy recaliente, no quiero hablar”, cerró.

