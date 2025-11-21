“Estoy re caliente”: el Chino Leunis no se banca más a Martitegui en Masterchef

Como para cada edición, esta temporada de Masterchef tiene sus tres clásicos jurados que guían, valoran y también desestiman las preparaciones de cada participante: Damián Betular, el jurado divertido y de humor ácido; Donato De Santis, el italiano apasionado y carismático; y Germán Martitegui, el más serio de los tres y el que menos reparo tiene en dar las devoluciones más duras. Y fue con este último con quien Leunis tuvo un breve cruce.