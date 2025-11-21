Masterchef Celebrity 2025: Maxi López lloró al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo contuvo en vivo

Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos en lo que va de Masterchef Celebrity 2025 al hablar sobre la distancia que lo aleja de sus tres hijos con Wanda Nara. El ex futbolista se emocionó hasta las lágrimas y la conductora del reality culinario lo consoló con un abrazo. "No llores que los chicos están todos bien", le dijo.
Todo se desencadenó cuando Maxi le presentó su plato al jurado. En esta ocasión, los participantes afrontaron un desafío culinario que consistió en preparar un plato libre y para la especial ocasión, cada uno contó con la presencia de sus hijos a lo largo de la jornada. Maxi estuvo acompañado por Valentino, Constantino y Benedicto.
De esta manera, López presentó su propuesta ante el jurado: pechuga de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo, con reducción de manteca, acompañada por papas fritas y huevos fritos, que se ganó los elogios de Betular, Martitegui y De Santis. Ante los halagos que obtuvo su plato, el ex River aseguró: "Me llena de orgullo porque es para mis nenes".
El emotivo llanto de Maxi López en MasterChef Celebrity y el gesto de apoyo de Wanda Nara
Mientras Maxi recibía los elogios del jurada por su plato dedicado a sus hijos, Wanda lo tomó desprevenido y le preguntó qué era lo más difícil de tener a los chicos lejos. Entonces, López —que desde hace años reside en Europa con Daniela Christiansson, su hija Elle y otro bebé en camino— respondió, claramente emocionado: “Que te la pasás extrañándolos. Allá y acá”.
Tal fue el nivel de sinceridad que mostró el exfutbolista al hablar de su paternidad y de la distancia con sus hijos que Wanda bajó del estrado para darle un abrazo. "Ay, no me hagas llorar, Maxi. No llores que los chicos están todos bien", le dijo en su intento por consolarlo.
"No me puedo contener. Intento estar acá y allá pero me cuesta. Es difícil. Pero este plato está hecho con amor", deslizó, emocionado. "Cuando estoy acá, extraño a mi hija y cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá", confesó a continuación.
Ante su postura, Wanda quiso saber: "¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos? ¿Cómo podemos hacer?". Lejos de esquivar la pregunta, el exfutbolista afirmó: "Voy a tener que tomar una decisión, no se. Me gustaría tenerlos a todos juntos".