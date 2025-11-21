Masterchef Celebrity 2025: Maxi López lloró al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo contuvo en vivo

Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos en lo que va de Masterchef Celebrity 2025 al hablar sobre la distancia que lo aleja de sus tres hijos con Wanda Nara. El ex futbolista se emocionó hasta las lágrimas y la conductora del reality culinario lo consoló con un abrazo. "No llores que los chicos están todos bien", le dijo.