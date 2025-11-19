El inesperado elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity que sorprendió a todos

La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una escena tan descontracturada como inesperada entre Maxi López y Wanda Nara. En medio de la “última chance” de la noche, el exfutbolista lanzó un comentario que se volvió tendencia: elogió a la conductora calificándola como “una buena mamá”, en una secuencia cargada de humor y complicidad que descolocó a los presentes.
Una visita a la isla que terminó en sketch familiar
Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación en la que trabajaban Ian Lucas y Maxi López, compañeros en el desafío. Con su habitual tono pícaro, la conductora les preguntó si estaban trabajando juntos. Ian aseguró que se estaba “guiando” con su compañero, y Maxi sumó que ambos se daban una mano.
Al preguntar quién copiaba a quién, López comentó entre risas que había que “controlar el alga”, lo que disparó una respuesta improvisada de Ian: “Gracias, pa”. Ese simple guiño bastó para que Wanda se metiera en juego y preguntara si ella sería la mamá en esa familia imaginaria. “Y sí”, respondió sin dudar.
A partir de allí, la cocina se transformó en una escena humorística: Ian saludó a Wanda con un cómplice “Hola, ma”, Maxi se sumó divertido, y el exdelantero remató con la frase que se volvió viral: “Ay, mamá… Tiene plata esta mamá. Es una buena mamá”.
La ocurrencia generó carcajadas entre los tres y también en el resto del estudio. Ian incluso agregó: “Y papá también tiene plata”, a lo que López retrucó con ironía: “No, seco como una tostada. Seco como el alga”. Wanda cerró el momento afirmando: “Mantiene todo mamá”.
Baile, bromas y un TikTok exitoso
El intercambio siguió cuando Wanda quiso saber cómo iban las redes de Maxi. Ian le contó que habían grabado un TikTok que estaba funcionando muy bien y la conductora, entusiasmada, pidió ver el baile en vivo. El influencer marcó los pasos, Maxi siguió con un “perreo”, y Wanda intentó sumarse mientras López advertía entre risas: “Se me quema el hongo, Wanda. Dale, apurate”.
El trío terminó bailando en medio de la cocina, y luego Ian evaluó el resultado con su habitual humor: “A Wanda le falta… No está bailando como Maxi y yo, que somos Piquín”. La conductora respondió mirando el reloj del influencer: “Ah, pero el nene la pegó. Mirá esos diamantes”. Maxi no desaprovechó la oportunidad y bromeó: “Es hijo de Wanda ese”.
Un guiño al pasado y una respuesta filosa
Hacia el final, Wanda mostró un reloj y pidió la opinión de su exmarido. Maxi lo miró con picardía y lanzó una frase con doble sentido: “Este lo conozco… debe ser de la primera administración”. Wanda, rápida, cerró la escena con una frase tajante y divertida: “Ni loca, no vuelve más”.