El inesperado elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity que sorprendió a todos

El trío terminó bailando en medio de la cocina, y luego Ian evaluó el resultado con su habitual humor: “A Wanda le falta… No está bailando como Maxi y yo, que somos Piquín”. La conductora respondió mirando el reloj del influencer: “Ah, pero el nene la pegó. Mirá esos diamantes”. Maxi no desaprovechó la oportunidad y bromeó: “Es hijo de Wanda ese”.