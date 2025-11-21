Secciones
SociedadActualidad

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

En este fin de semana largo, el feriado del Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviemnbre fue trasladado al lunes 24.

Al calendario de 2025 aún le quedan dos feriados en diciembre y uno de ellos formará un fin de semana de tres días. Al calendario de 2025 aún le quedan dos feriados en diciembre y uno de ellos formará un fin de semana de tres días.
Hace 2 Hs

Las calles de la ciudad amanecieron con menos movimiento que el de un viernes común. El último día de la semana fue declarado parte del último fin de semana extra largo –de cuatro días– del año. Pero la categorización de este día se prestó a confusión para muchas personas que consideraron la jornada de este 21 de noviembre como un feriado, cuando realmente no lo es.

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

El viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos mediante el decreto N° 1027/2024. Los que hasta fines del año pasado eran considerados feriados puente, ahora recibieron esta nueva denominación, pero su finalidad sigue siendo promover el turismo en el país. El empleador tiene derecho a decidir si esos días sus trabajadores deberán presentarse o no y, en caso de solicitarlo, no debe pagar un monto extra por la jornada.

El Poder Ejecutivo del Gobierno nacional tiene la potestad de designar tres días no laborables adicionales a la agenda por año, según la ley 27.399. Estos deberán coincidir con un día lunes o viernes y ya no son feriados, sino simplemente días no hábiles para algunos sectores como la administración pública.

Cuándo será el primer fin de semana extra largo de 2026

Los argentinos ya pueden empezar a planificar qué harán durante su descanso en los primeros meses del año que llegará. Los feriados del Carnaval están entre los días que formarán el primer fin de semana extra largo de 2026.

En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.

A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Horóscopo: ¿cuál es el signo que deberá tener cuidado con sus impulsos este lunes 17 de noviembre?

Horóscopo: ¿cuál es el signo que deberá tener cuidado con sus impulsos este lunes 17 de noviembre?

¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

Horóscopo de hoy, 19 de noviembre: cómo le irá a cada signo en el amor, el trabajo y la salud

Horóscopo de hoy, 19 de noviembre: cómo le irá a cada signo en el amor, el trabajo y la salud

Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
3

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva
6

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios