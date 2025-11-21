¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

Las calles de la ciudad amanecieron con menos movimiento que el de un viernes común. El último día de la semana fue declarado parte del último fin de semana extra largo –de cuatro días– del año. Pero la categorización de este día se prestó a confusión para muchas personas que consideraron la jornada de este 21 de noviembre como un feriado, cuando realmente no lo es.
El viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos mediante el decreto N° 1027/2024. Los que hasta fines del año pasado eran considerados feriados puente, ahora recibieron esta nueva denominación, pero su finalidad sigue siendo promover el turismo en el país. El empleador tiene derecho a decidir si esos días sus trabajadores deberán presentarse o no y, en caso de solicitarlo, no debe pagar un monto extra por la jornada.
El Poder Ejecutivo del Gobierno nacional tiene la potestad de designar tres días no laborables adicionales a la agenda por año, según la ley 27.399. Estos deberán coincidir con un día lunes o viernes y ya no son feriados, sino simplemente días no hábiles para algunos sectores como la administración pública.
Cuándo será el primer fin de semana extra largo de 2026
Los argentinos ya pueden empezar a planificar qué harán durante su descanso en los primeros meses del año que llegará. Los feriados del Carnaval están entre los días que formarán el primer fin de semana extra largo de 2026.
En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.
A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.