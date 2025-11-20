Secciones
Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Aunque el 21 fue declarado como un día especial, los trabajadores no deberán recibir un pago extra si prestan servicios.

Hace 2 Hs

Con las modificaciones que implementó el Gobierno nacional en el calendario de noviembre, esta semana y la próxima estarán unidas por el último fin de semana extra largo del año. El viernes 21 fue declarado un día no laborable, mientras que el lunes 24 es feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán ya informó cómo atenderá el rubro en la capital de la provincia.

Anses, jubilados: cómo afecta el feriado al calendario de pagos de noviembre 2025

Desde sus redes sociales, la Cámara de Comercio hizo circular la información sobre el fin de semana que sigue. El 21, día no laborable, será un día con fines turísticos. Tiene la finalidad de extender fines de semana largos y promover la economía local, pero no es un feriado nacional obligatorio.

Cómo atenderá el comercio el feriado

Este viernes no es un feriado nacional obligatorio, por lo que en principio será un día libre solo para algunos sectores como la administración pública y la educación. En cada comercio sus dueños decidirán si abren o no. En caso de prestar servicios este viernes, los empleados trabajarán y deberán recibir un pago normal, equivalente al de un día común.

El 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, por la Vuelta de Obligado. Se trata de un día declarado feriado trasladable, por lo que se decidió moverlo al lunes 24. La mayoría de los comercios con atención al público permanecerán cerrados, según indicó la Cámara de Comercio.

Tanto empleados como empleadores deberán tener en cuenta dos puntos para el feriado. En primer lugar, que aunque no se trabaje, el día debe ser abonado. En segundo lugar, que quienes presten servicios ese día deberán recibir una paga equivalente al 100% extra, es decir, la jornada deberá ser abonada por el doble al monto habitual.

Cuántos feriados quedan en el año

El del próximo lunes será no solo el último feriado nacional del mes, sino que estará enmarcado en el último fin de semana de cuatro días. En diciembre quedan aún dos feriados más, pero ninguno reunirá las condiciones de los próximos días.

El mes siguiente está cargado de festividades religiosas en Argentina. La primera de ellas es el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, que será feriado: coincide con el segundo lunes del mes. El último feriado del año será el de Navidad, el 25 de diciembre, que coincide con un jueves.

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

¿Es feriado este jueves?: qué se recuerda el 20 noviembre en Argentina

