Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Con las modificaciones que implementó el Gobierno nacional en el calendario de noviembre, esta semana y la próxima estarán unidas por el último fin de semana extra largo del año. Este viernes fue declarado un día no laborable, mientras que el lunes 24 es feriadopor el traslado del Día de la Soberanía Nacional. Desde l Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informaron cómo atenderá el rubro en la capital de la provincia.