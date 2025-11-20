Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en varias provincias: el fenómeno podría afectar a Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias por tormentas y vientos intensos que alcanzan a varias provincias. El aviso rige desde la noche de este jueves y se extenderá hasta la madrugada del viernes, según el Sistema de Alerta Temprana.
Si bien Tucumán no figura en el alerta, el fenómeno podría hacerse sentir en el sur provincial, puesto que afecta a varias provincias. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, que podrían presentar:
Lluvias intensas en lapsos cortos
Ocasional caída de granizo
Fuerte actividad eléctrica
Ráfagas del sector sur que podrían llegar a los 80 km/h
Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían superarse esos valores.