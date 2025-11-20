Secciones
SociedadActualidad

Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en varias provincias: el fenómeno podría afectar a Tucumán

El SMN anticipó tormentas aisladas, ráfagas intensas y acumulados de hasta 40 mm en Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis, Santa Fe y San Juan.

Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en varias provincias: el fenómeno podría afectar a Tucumán
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias por tormentas y vientos intensos que alcanzan a varias provincias. El aviso rige desde la noche de este jueves y se extenderá hasta la madrugada del viernes, según el Sistema de Alerta Temprana.

Alerta por tormentas, en varias provincias. Alerta por tormentas, en varias provincias.

Si bien Tucumán no figura en el alerta, el fenómeno podría hacerse sentir en el sur provincial, puesto que afecta a varias provincias. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, que podrían presentar:

Lluvias intensas en lapsos cortos

Ocasional caída de granizo

Fuerte actividad eléctrica

Ráfagas del sector sur que podrían llegar a los 80 km/h

Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían superarse esos valores.

Temas TucumánSanta FeCatamarcaCórdobaSan Luis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
1

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
2

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
4

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
5

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

La figura que integrará una candidatura y le dará más intensidad a las elecciones en San Martín
6

La figura que integrará una candidatura y le dará más intensidad a las elecciones en San Martín

Más Noticias
Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios