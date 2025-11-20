Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves una serie de actividades en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde inauguró la nueva oficina de la Dirección General de Relaciones Policiales e Institucionales, supervisó la revalorización de la plaza de armas y participó del reconocimiento al personal de la fuerza. Las acciones se desarrollaron en la sede ubicada en Italia 2601, en la capital.
Durante la ceremonia, el mandatario sostuvo que “hoy es un día muy especial para una de las instituciones más importantes de la provincia, como es la Policía de Tucumán, que hoy ha remodelado su casa, ha mejorado y la hizo mucho más funcional a lo que es la Jefatura de Policía”.
Expresó que el Poder Ejecutivo acompañó este proceso porque la fuerza “arriesga la vida todos los días para cuidar la vida y el patrimonio de los tucumanos”, y afirmó que quiso reconocer “a todos los que de alguna manera se sacrifican todos los días en la calle, en los diferentes lugares de la provincia para cuidarnos a cada una de las familias”.
Sobre el escándalo en la fuerza
Jaldo se refirió luego a los hechos recientes que involucraron a miembros de la fuerza. “He sido muy claro a quienes han obrado supuestamente fuera de la ley y han cometido supuestamente delito, que la justicia lo juzgue; si lo encuentra inocente lo irá a absorber, pero si lo encuentra culpable el Poder Judicial y van a ir a parar donde van a parar los que delinquen o a Villa Urquiza o a Benjamín Paz”, dijo.
Aclaró, sin embargo, que no corresponde generalizar: “no por 15 policías podemos prejuzgar a los casi 14.000 policías que prestan servicio en la provincia de Tucumán”.
El mandatario mencionó avances en materia de seguridad. Indicó: “esta es la policía que en dos años bajó los homicidios un 50%; esta es la policía que bajó los delitos un 30%; esta es la policía reconocida a nivel nacional por la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”. Señaló también que la fuerza fue destacada por su aporte a la reducción de índices delictivos a nivel federal.
En su discurso, Jaldo expresó el impacto institucional de la situación ocurrida, pero señaló que la gestión actuó sin demoras: “claro que nos duele mucho lo que pasó, pero no nos tembló el pulso para separar de la fuerza a quienes no son merecedores de pertenecer a esta institución”. Reiteró que no permitirá que “unos pocos perjudiquen o mancillen el nombre de la institución”.
Al continuar, explicó que la ciudadanía mantiene altas expectativas. Afirmó que “hoy la gente espera mucho de nosotros como gobierno y en materia de seguridad espera mucho de nosotros y de la policía de la provincia de Tucumán”. Puso en valor la presencia de referentes de los tres poderes del Estado durante el acto y la definió como un respaldo institucional.
También realizó una comparación entre la situación actual y las condiciones previas a esta gestión. “Lo que se hizo en materia de seguridad estos dos años no se hicieron en los últimos 20, 30 años en la provincia de Tucumán; no se puso un ladrillo para cárcel, no se compró una pistola para seguridad, no se compró equipamiento para la policía”.
Recordó que la fuerza “no tenía chaleco de seguridad” y que el Servicio Penitenciario recibía “armas totalmente desgastadas y en desuso”.
El mandatario destacó el trabajo de investigación y prevención. Aseguró que, aunque los robos pueden ocurrir, “cuando se producen los hechos delictivos, en menos de 24, 48 horas la Policía de Tucumán, con el Poder Judicial, lo están esclareciendo”.
Asimismo, se refirió a las acciones vinculadas al narcotráfico y al contrabando. Expuso: “Tucumán ha incrementado del año 24 a la fecha del año 25 casi un 1.600 por ciento el secuestro de marihuana; hemos triplicado el secuestro de cocaína; hemos triplicado todo el secuestro de la economía informal que transitan por las rutas nacionales y provinciales”.
Afirmó que la presencia policial en los pasos y rutas se mantuvo mediante el operativo Lapacho y que la provincia asumió un rol clave “como una provincia del norte muy cerca de la frontera de Bolivia”.
Jaldo insistió en que no permitirá que se desconozcan los avances alcanzados. Afirmó que los responsables de ilícitos quedaron a disposición de la Justicia y concluyó: “nosotros cumplimos los fallos de la ley”.