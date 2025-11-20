Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

Jaldo se refirió luego a los hechos recientes que involucraron a miembros de la fuerza. “He sido muy claro a quienes han obrado supuestamente fuera de la ley y han cometido supuestamente delito, que la justicia lo juzgue; si lo encuentra inocente lo irá a absorber, pero si lo encuentra culpable el Poder Judicial y van a ir a parar donde van a parar los que delinquen o a Villa Urquiza o a Benjamín Paz”, dijo.