Jaldo participó de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande: "Una reunión muy positiva"

El gobernador Osvaldo Jaldo participó de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino que se realizó en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero (CCB). Allí se reunió con el anfitrión, Gerardo Zamora y los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones); la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y de Salta, Antonio Morocco, además del recientemente electo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.