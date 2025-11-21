El Banco Central recortó las tasas para alentar el crédito

El último recorte había sido el 5 de noviembre, cuando la remuneración pasó de 25% a 22%. Previo a ese, el Central había hecho una baja a fines de septiembre, después de las promesas de apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos. En aquel momento, el descenso había sido de 10 puntos porcentuales, desde 35% a 25%. La tasa de “simultáneas” es usada desde el 15 de julio por el BCRA para capturar pesos excedentes en el mercado. Fue la forma que encontró el Gobierno de profundizar el apretón monetario después de la eliminación de las Letras fiscales de liquidez (Lefis), a comienzos de ese mismo mes. Al 18 de este mes, el BCRA casi $3,4 billones en este instrumento, que había llegado a tocar un máximo de $5,6 billones a fines de septiembre. Durante varias ruedas de octubre, en contextos de restricción de liquidez, ese instrumento mostró cifras negativas.