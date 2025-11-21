Secciones
El Banco Central recortó las tasas para alentar el crédito

Hace 3 Hs

En el mercado, la gran protagonista de la jornada ha sido la tasa de interés. El Banco Central (BCRA) recortó otros dos puntos la tasa que paga a las entidades financieras por tomarles pesos excedentes. El rendimiento cayó de 22% a 20% nominal anual (TNA), según reportaron operadores. “Durante la rueda, se observó una tasa de caución que llegó a tocar el 185 (TNA), un comportamiento que también se registró en las de las Lecap, con impacto directo en la economía real, en cheques a valores que no se veían desde hace meses”, indicó a LA GACETA Matías Kobeliovsky, economista de Ricsa.

Con esta decisión, la entidad que preside Santiago Bausili intenta relajar la política monetaria e impulsar una caída en el costo del crédito, con el objetivo de dinamizar la actividad en una época del año caracterizada por la fuerte demanda de pesos por factores estacionales. El momento de la decisión, sin embargo, no fue elegido al azar: se hizo justo antes de que el Tesoro publicara las condiciones de la licitación de deuda en pesos prevista para la semana que viene, en la que enfrenta vencimientos por $14,5 billones.

El recorte de esta tasa del BCRA, conocida como “simultánea”, se trasladó inicialmente al costo de la caución, una suerte de plazo fijo bursátil que se usa para obtener pesos a corto plazo y que este jueves operaba en torno a 18%. El costo del repo, un préstamo entre bancos, era de 22%. Sin embargo, con el correr de la rueda ambos valores volvieron a los niveles de la jornada previa, indicó el sitio TN.com.

Segunda baja

La de ayer fue la segunda baja de tasas que realiza el Gobierno desde el triunfo electoral del oficialismo en las elecciones del 26 de octubre pasado, que generó una fuerte suba de bonos y acciones, acompañada por estabilidad cambiaria y un derrumbe del Riesgo País (el indicador se ubicó ayer en 620 puntos básicos). La primera reacción del dólar tras la baja de tasas fue hacia arriba. La cotización al público cerró a $1.450, es decir, $20 más que la jornada previa.

La tasa simultánea es la que paga el BCRA a los bancos por tomarles los pesos excedentes a un día. Funciona de forma similar a otros instrumentos previos, como los pases a pasivos a 24 horas, las Leliq o las Lefi (que se fueron eliminando durante la gestión actual).

El último recorte había sido el 5 de noviembre, cuando la remuneración pasó de 25% a 22%. Previo a ese, el Central había hecho una baja a fines de septiembre, después de las promesas de apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos. En aquel momento, el descenso había sido de 10 puntos porcentuales, desde 35% a 25%. La tasa de “simultáneas” es usada desde el 15 de julio por el BCRA para capturar pesos excedentes en el mercado. Fue la forma que encontró el Gobierno de profundizar el apretón monetario después de la eliminación de las Letras fiscales de liquidez (Lefis), a comienzos de ese mismo mes. Al 18 de este mes, el BCRA casi $3,4 billones en este instrumento, que había llegado a tocar un máximo de $5,6 billones a fines de septiembre. Durante varias ruedas de octubre, en contextos de restricción de liquidez, ese instrumento mostró cifras negativas.

Otra decisión adoptada ayer por el Central fue la flexibilización de los encajes bancarios. La medida tiene vigencia desde el 1° de diciembre y, según explicaron fuentes oficiales, van en línea con la expectativa de recuperación de la demanda de dinero y la expansión del crédito esperada para los próximos meses. Se definió una reducción de 3,5 puntos en la exigencia de encajes integrables con bonos del Tesoro para los depósitos a la vista, cauciones y pases pasivos.

Temas Banco Central de la República ArgentinaSantiago Bausili
