El Banco Central baja las tasas del 22% al 20% para reactivar el crédito

El Banco Central (BCRA) redujo las tasas simultáneas del 22% al 20% nominal anual, en un movimiento que busca aliviar la presión monetaria tras las elecciones legislativas y preparar el terreno para la próxima licitación del Tesoro. La medida ya impacta en otras tasas cortas del mercado, como las cauciones, y se interpreta como un paso hacia la normalización del crédito y una posible reactivación de la actividad económica.