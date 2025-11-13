Secciones
Banco Nación relanzó sus créditos para autos 0 km y usados en hasta 72 cuotas: baja de tasas, requisitos y cómo acceder

Con una reducción de 12 puntos en la tasa nominal anual, el Banco Nación volvió a activar su línea “+Autos”, que financia hasta el 100% del valor del vehículo —nuevo o usado— y permite gestionar todo el trámite de manera online.

Hace 30 Min

El Banco Nación anunció el relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos”, luego de aplicar una fuerte reducción de tasas que vuelve a posicionar al programa como una de las alternativas más competitivas del mercado automotor.

Antes del salto de tasas tras el final de las LEFIs y la volatilidad electoral, esta línea llegó a otorgar 300 créditos diarios, pero terminó prácticamente paralizada durante el apretón monetario. Ahora, con un escenario financiero más estable, la entidad vuelve a ponerla en marcha.

Tasa más baja: la TNA regresó al 38% para créditos en pesos

Desde el 13 de noviembre de 2025, la entidad fija una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38%, lo que representa:

Una reducción de 12 puntos porcentuales respecto al 50% previo.

Un retorno a los valores del lanzamiento original del programa, el 15 de julio.

Según voceros del banco: “Salimos al mercado con 38%, subimos a 44%, luego 48%, llegamos a 50% y ahora pudimos volver a 38%”.

Esta mejora vuelve a hacer atractivo un préstamo que no es prendario: no requiere garantía real sobre el automóvil, ya que se otorga a sola firma.

Qué autos se pueden comprar con el crédito del Nación

La línea “+Autos” permite financiar:

Vehículos 0 km

Usados de hasta 10 años

Unidades nacionales e importadas

Autos, pick ups y utilitarios

No existen restricciones por origen del vehículo, lo que amplía la oferta disponible en concesionarias adheridas.

Montos, plazos y cobertura

El programa ofrece:

Financiamiento del 100% del valor del vehículo

Monto máximo: $100 millones (incluye IVA)

Plazos de pago: hasta 72 meses

Gestión 100% online, directamente desde la concesionaria

Disponible para clientes y no clientes del Banco Nación

Esta combinación permite acceder a cuotas más accesibles y a una operatoria simplificada, lo que facilita la compra tanto de autos nuevos como usados.

Cómo impactó la suba de tasas y por qué vuelve el crédito

Tras el final de las LEFIs y la tensión preelectoral, el BCRA endureció la política monetaria:

Retiró pesos del mercado.

Elevó encajes.

Buscó contener el dólar dentro de la banda de flotación.

Esto llevó al sistema financiero a encarecer el costo del dinero, y la línea “+Autos” quedó fuera del menú habitual de las concesionarias. Ahora, con tasas a la baja y mayor liquidez, el Nación la relanza para recuperar su dinamismo previo.

Beneficios adicionales: cuenta instantánea y seguros digitales

Al tomar el crédito, el usuario accede a:

Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital

Cotización y alta de un seguro digital con Nación Seguros

Descuentos exclusivos para clientes que financian a través de la línea “+Autos”

Cómo acceder al crédito “+Autos” del Banco Nación

Los interesados pueden iniciar la solicitud directamente en concesionarias adheridas, presentando únicamente su DNI. El trámite es totalmente digital y sin papeles.

Requisitos y condiciones

Disponible para clientes y no clientes del BNA

Se financia hasta el 100% del valor del automóvil

Tope máximo: $100 millones

No requiere garantía prendaria

Vehículos: 0 km o usados de hasta 10 años

Plazos: hasta 72 meses

Gestión online con firma digital

Incluye apertura de cuenta y acceso a tarjeta digital

Seguro con beneficios especiales a través de Nación Seguros

Para más información y listado de concesionarias adheridas, la entidad centraliza los detalles en: bna.com.ar/home/masautos

