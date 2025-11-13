Banco Nación relanzó sus créditos para autos 0 km y usados en hasta 72 cuotas: baja de tasas, requisitos y cómo acceder

El Banco Nación anunció el relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos”, luego de aplicar una fuerte reducción de tasas que vuelve a posicionar al programa como una de las alternativas más competitivas del mercado automotor.
Antes del salto de tasas tras el final de las LEFIs y la volatilidad electoral, esta línea llegó a otorgar 300 créditos diarios, pero terminó prácticamente paralizada durante el apretón monetario. Ahora, con un escenario financiero más estable, la entidad vuelve a ponerla en marcha.
Tasa más baja: la TNA regresó al 38% para créditos en pesos
Desde el 13 de noviembre de 2025, la entidad fija una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38%, lo que representa:
Una reducción de 12 puntos porcentuales respecto al 50% previo.
Un retorno a los valores del lanzamiento original del programa, el 15 de julio.
Según voceros del banco: “Salimos al mercado con 38%, subimos a 44%, luego 48%, llegamos a 50% y ahora pudimos volver a 38%”.
Esta mejora vuelve a hacer atractivo un préstamo que no es prendario: no requiere garantía real sobre el automóvil, ya que se otorga a sola firma.
Qué autos se pueden comprar con el crédito del Nación
La línea “+Autos” permite financiar:
Vehículos 0 km
Usados de hasta 10 años
Unidades nacionales e importadas
Autos, pick ups y utilitarios
No existen restricciones por origen del vehículo, lo que amplía la oferta disponible en concesionarias adheridas.
Montos, plazos y cobertura
El programa ofrece:
Financiamiento del 100% del valor del vehículo
Monto máximo: $100 millones (incluye IVA)
Plazos de pago: hasta 72 meses
Gestión 100% online, directamente desde la concesionaria
Disponible para clientes y no clientes del Banco Nación
Esta combinación permite acceder a cuotas más accesibles y a una operatoria simplificada, lo que facilita la compra tanto de autos nuevos como usados.
Cómo impactó la suba de tasas y por qué vuelve el crédito
Tras el final de las LEFIs y la tensión preelectoral, el BCRA endureció la política monetaria:
Retiró pesos del mercado.
Elevó encajes.
Buscó contener el dólar dentro de la banda de flotación.
Esto llevó al sistema financiero a encarecer el costo del dinero, y la línea “+Autos” quedó fuera del menú habitual de las concesionarias. Ahora, con tasas a la baja y mayor liquidez, el Nación la relanza para recuperar su dinamismo previo.
Beneficios adicionales: cuenta instantánea y seguros digitales
Al tomar el crédito, el usuario accede a:
Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital
Cotización y alta de un seguro digital con Nación Seguros
Descuentos exclusivos para clientes que financian a través de la línea “+Autos”
Cómo acceder al crédito “+Autos” del Banco Nación
Los interesados pueden iniciar la solicitud directamente en concesionarias adheridas, presentando únicamente su DNI. El trámite es totalmente digital y sin papeles.
Requisitos y condiciones
Disponible para clientes y no clientes del BNA
Se financia hasta el 100% del valor del automóvil
Tope máximo: $100 millones
No requiere garantía prendaria
Vehículos: 0 km o usados de hasta 10 años
Plazos: hasta 72 meses
Gestión online con firma digital
Incluye apertura de cuenta y acceso a tarjeta digital
Seguro con beneficios especiales a través de Nación Seguros
Para más información y listado de concesionarias adheridas, la entidad centraliza los detalles en: bna.com.ar/home/masautos