Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

“Los suntuosos aposentos que ocupará el Presidente de la Nación”, se titulaba la nota del viernes 16 de abril de 1937, que mostraba las habitaciones de la Casa de Gobierno ubicadas junto al salón de recepciones en el primer piso, frente a calle 25 de Mayo. El presidente Agustín P. Justo, acompañado por su esposa, Ana Bernal, hizo una visita de tres días a la provincia y fue recibido por el gobernador Miguel M. Campero.
Se alojó en un departamento con vestíbulo, sala privada, comedor y dos amplios dormitorios con su baño contiguo. El vestíbulo tenía piso de moquett verde, muebles de nogal de Italia con almohadones de terciopelo. Una casa de decoración de Buenos Aires envió un especialista para la ornamentación en estilo francés moderno. Pintaron las paredes al óleo en tono azul verdoso con pátina ligeramente acentuada en molduras y puertas, muebles tapizados en damasco azul. Embellecía el conjunto una mesa de abedul floreado con pie de lámpara, doble dispositivo con reflector de luz cenital y pantalla lisa de pergamino.
El dormitorio del Presidente fue alhajado con muebles de estilo “Queen Anne” , del siglo XVIII, de caoba floreada de las Antillas. Se añadían un tupido cortinaje de raso dorado y óleos de Manzoni, Montero y Alfredo Guido.
El otro dormitorio y en el comedor tenían los mismos suntuosos muebles de Inglaterra que habían sido utilizados por el presidente Roque Sáenz Peña en su visita a Tucumán en 1913.