Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

Se alojó en un departamento con vestíbulo, sala privada, comedor y dos amplios dormitorios con su baño contiguo. El vestíbulo tenía piso de moquett verde, muebles de nogal de Italia con almohadones de terciopelo. Una casa de decoración de Buenos Aires envió un especialista para la ornamentación en estilo francés moderno. Pintaron las paredes al óleo en tono azul verdoso con pátina ligeramente acentuada en molduras y puertas, muebles tapizados en damasco azul. Embellecía el conjunto una mesa de abedul floreado con pie de lámpara, doble dispositivo con reflector de luz cenital y pantalla lisa de pergamino.