Recuerdos fotográficos: 1908. Colocan la piedra basal de la Casa de Gobierno

En su discurso, el ministro de Gobierno, Vicente Padilla, dijo que se pretendía “dotar al pueblo de una casa digna de la majestad de su soberanía” y que “con esta casa se ha querido también dar a esta ciudad el estímulo edilicio que necesita y merece como centro y capital de una culta e industriosa provincia”. Con ello se buscaba “en la fuente eterna del arte, el elemento civilizador que mana de su seno y que ha nutrido el espíritu de todos los grandes pueblos de la tierra”.