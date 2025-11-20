Recuerdos fotográficos: 1908. Colocan la piedra basal de la Casa de Gobierno

Sobre los restos del viejo cabildo tucumano, que estaba demolido en parte, se puso la piedra basal de la Casa de Gobierno el 25 de mayo de 1908.
En la nota “Propósitos del Palacio de Gobierno” (05/05/1995) Carlos Páez de la Torre (h) relató cómo fue la ceremonia. La piedra fundamental había sido traída de Buenos Aires por el expreso “La Confianza”. El diario El Orden cuenta que “eran dos bloques de granito, uno de los cuales debe ir colocado sobre el otro, para cubrir los objetos, actas, etcétera, que han de conservarse allí como un recuerdo de la actual generación para las generaciones del porvenir”.
Hay una fotografía del acto, donde se aprecia parte del cabildo demolido y los funcionarios y el público rodeando al gobernador Luis F. Nougués. “A las tres de la tarde -según la crónica- el acta fue colocada en un tubo de latón, y depositada en la forma de costumbre. El ingeniero Nougués arrojó una cucharada de argamasa, y el bloque superior (de la piedra) cayó lentamente sobre el inferior, entre los aplausos de la concurrencia”.
En su discurso, el ministro de Gobierno, Vicente Padilla, dijo que se pretendía “dotar al pueblo de una casa digna de la majestad de su soberanía” y que “con esta casa se ha querido también dar a esta ciudad el estímulo edilicio que necesita y merece como centro y capital de una culta e industriosa provincia”. Con ello se buscaba “en la fuente eterna del arte, el elemento civilizador que mana de su seno y que ha nutrido el espíritu de todos los grandes pueblos de la tierra”.
Páez de la Torre señala que el palacio, que se inauguraría en 1912, fue la primera gran Casa de Gobierno en todo el interior del país.