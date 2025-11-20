Victoria Villarruel criticó al titular de Vialidad Nacional por el cobro de un canon a una peregrinación religiosa en Misiones

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente al titular de Vialidad Nacional, luego de que se conociera la denuncia de la Iglesia por el cobro de un canon de $560 mil para realizar una histórica peregrinación religiosa sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones.
La polémica se desató tras la publicación de una investigación que reveló que la organización del evento —encabezada por el sacerdote Leo Cuenca— debió abonar ese monto para concretar la tradicional marcha hacia el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, una celebración que lleva más de dos décadas realizándose.
Una procesión de 12 mil personas que terminó en conflicto
Loreto, ubicada a 50 kilómetros de Posadas e integrante del circuito de las Misiones Jesuíticas, fue nuevamente escenario de la caminata religiosa que cada año convoca a miles de peregrinos. Sin embargo, en esta edición la organización recibió, apenas 48 horas antes del evento, la notificación de que debía abonar un arancel a Vialidad Nacional para utilizar la banquina de la RN12.
El canon de $560.000, según explicó el párroco, se correspondía con la “ventana de uso” de la vía: desde las 18 del sábado hasta la madrugada del domingo. El pago se realizó a través de la plataforma TAD y los fondos, aportados por el Obispado de Posadas, terminarían en las arcas de Vialidad.
Cuenca señaló además que, a diferencia de años anteriores, el trámite ya no se realizó con delegados locales del organismo, sino exclusivamente por correo electrónico, lo que generó malestar por la falta de previsibilidad.
La respuesta de Victoria Villarruel: “Un atropello al pueblo misionero”
Tras la difusión del caso, la vicepresidenta utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy:
“¿Cómo le vas a cobrar a la gente por peregrinar a la vera de una ruta? Qué bajeza”, escribió Villarruel.
En otro mensaje, apuntó directamente a la gestión del funcionario:
“¿Quién puede pensar que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias”.
Campoy ya había encabezado el organismo durante el final del gobierno de Carlos Menem, en 1999.
Vialidad Nacional admitió un error administrativo
Tras el revuelo mediático y político, fuentes del organismo confirmaron que el cobro del canon “fue un error administrativo” y que se iniciaría la devolución del dinero en los próximos días.
Sin embargo, remarcaron que el artículo 60 de la Ley de Tránsito 24.449 establece que cualquier actividad no relacionada con la circulación —incluyendo peregrinaciones, competencias o manifestaciones— requiere autorización previa y el pago de un arancel por la mayor actividad que genera en el uso de la vía pública.
Críticas por falta de previsibilidad y mantenimiento
Desde la comunidad religiosa también cuestionaron que la comunicación se haya realizado tan cerca de la fecha del evento, sin considerar la tradición ni la idiosincrasia regional.
Además, el sacerdote Cuenca señaló que el tramo de la RN12 por el que se realizó la marcha presenta un fuerte deterioro, con banquinas cubiertas por vegetación:
“En todo el trayecto donde peregrinamos ya no hay banquinas. La selva hizo lo suyo. Es desprolijo que todo se enmarque en lo económico sin una contraprestación clara”.
Una tradición que convocó a más de 12 mil fieles
La Caminata a la Virgen de Loreto, que lleva 24 años de historia, reunió en esta edición a más de 12 mil personas, algunas de las cuales llegaron a pie desde Posadas y Jardín de América, mientras que otras lo hicieron por rutas provinciales o incluso mediante una procesión náutica.
El episodio abrió un debate sobre los criterios de Vialidad Nacional, la aplicación de aranceles a eventos culturales y religiosos, y el impacto de estas medidas en comunidades con profundas tradiciones populares.